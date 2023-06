A- A+

MORTE DE ATOR Caso Jeff Machado: Bruno Rodrigues pode pegar até 43 anos de prisão, se condenado por quatro crimes O produtor de TV, que já era suspeito de homicídio do ator e ocultação do cadáver, também deve responder por estelionato e maus-tratos a animais

Além de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado, o produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues também deve responder por estelionato e maus-tratos a animais. Se somadas, as penas máximas por todos os crimes chegam a 43 anos de prisão.

A suspeita de estelionato é devido às tentativas de enganar Jeff para benefício financeiro. Por ser produtor, Bruno afirmava que conseguiria um papel para o ator em novelas. As promessas vinham sempre acompanhadas de pagamentos para as supostas vagas. A polícia conseguiu identificar que a vítima pagou ao suspeito cerca de R$ 20 mil. Após o assassinato, os cartões de banco de Jeff foram usados e tiveram gastos que ultrapassaram R$ 5 mil.

Já quanto aos maus-tratos de animais, será por conta do abandono dos oito cães nas ruas. Logo após o assassinato de Jeff, os cachorros foram levados para um imóvel em Santíssimo, também na Zona Oeste do Rio, que pertencia a um conhecido dos suspeitos.

Após passarem três dias no hospital, Bruno abriu o portão, segundo testemunhas, para que os animais fugissem. Durante cerca de uma semana, sete deles foram encontrados, e um continua perdido até hoje. Entre os localizados, cinco foram adotados e dois morreram, o que pode agravar a pena, em caso de condenação pelo crime.

No dia 1º deste mês, o Ministério Público do Rio pediu a prisão temporária do produtor de TV e de Jeander Vinícius da Silva Braga — encontrado e preso no dia seguinte — pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com as investigações da delegada Elen Souto, titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), à frente do caso, a motivação para o crime teria sido financeira. Transações bancárias feitas da conta do ator para Bruno Rodrigues comprovam que o produtor recebeu cerca de R$ 20 mil de Jeff por uma suposta vaga em uma novela das 19h. O que não aconteceu. Após a morte do ator, também foram feitas movimentações em suas contas bancárias e cartões de crédito foram usados.

O corpo do ator foi encontrado em 22 de maio dentro de um baú, com pés e mãos amarrados e marcas no pescoço da agressão que o teria levado a morte que, segundo a polícia, foi um estrangulamento com um fio de telefone. O cadáver foi ocultado enterrado e concretado nos fundos de uma casa em Campo Grande, alugada por Bruno por cerca de um mês antes do crime.

Na última quinta-feira, dia em que Bruno foi preso ao ser encontrado em um hostel no Vidigal, na Zona Sul do Rio, a polícia confirmou que ele vai responder também por estelionato e por maus-tratos de animais, um desdobramento pelo abandono dos oito cachorros da raça Setter que eram criados por Jeff.

Se condenado por todos os crimes com pena máxima, Bruno pode cumprir 43 anos de prisão, uma vez que a pena prevista para eles são:

homicídio triplamente qualificado: de 12 a 30 anos

ocultação de cadáver: de 1 a 3 anos

estelionato: de 1 a 5 anos

maus-tratos a animais: de 2 a 5 anos, e em caso de morte do animal, pode ser aumentada de um terço a um sexto

Mais dois crimes

Os crimes de estelionato e de maus-tratos a animais, os quais Bruno Rodrigues também vai passar a responder, já constavam na petição que a defesa da família de Jeff Machado apresentou anteriormente. No documento ainda pedem pelos crimes de falsa identidade — uma vez que o suspeito se passou pela vítima, segundo a polícia, logo após o crime para falar com amigos e parentes — e de invasão de dispositivo alheio — uma vez que, de acordo com as investigações, o celular pessoal de Jeff foi usado, inclusive para postar uma foto numa rede social que tinha.

"Entrei com uma petição anteriormente que consta esses crimes. Entendo claramente a partir das provas que cometeram esses dois crimes. Caso a delegada não represente nesse sentido, antes do oferecimento da denúncia, vou entrar com uma petição no Ministério Público", diz Jair Magalhães, advogado da família de Jeff Machado.

A pena prevista é de 3 meses e um ano, em caso de condenação por falsa identidade, e de 1 a 4 anos por invasão de dispositivo alheio.

