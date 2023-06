A- A+

BRASIL Caso Jeff Machado: família e amigos do ator denunciam perfis falsos com ofensas "Em vez de falar mal, poderiam nos ajudar a encontrar assassino", desabafa a mãe Maria das Dores Machado

Parentes e amigos próximos do ator Jeff Machado, morto no dia 23 janeiro na própria casa em Guaratiba, denunciam mensagens de ódio e xingamentos postados por perfis falsos nas redes sociais contra o artista. Essas contas também ofendem a família de Jeff, que está de luto pelo assassinato.

A amiga de infância do artista, Cintia Hilsendeger diz que a atitude das pessoas que estão criando esses perfis “é cruel e desumana”.

— Existem várias contas nas redes sociais, perfis que têm divulgado vídeos antigos do Jefferson, do período de 2009 e 2010, uma época em que ele teve um desentendimento com a família. Estão divulgando esses vídeos para difamar a imagem do Jeff. Postam mentiras e informações que não existem. Precisamos denunciar essas pessoas que querem chamar atenção com a memória do meu amigo. Isso é inadmissível. Espero que essas pessoas aprendam a ter respeito — lamentou a amiga.

Segundo o advogado da família, Jairo Magalhães, os autores dessas postagens podem ser alvos de investigação. No entanto, parentes do ator ainda não pediram para que ele apresentasse uma ação contra os responsáveis por essas contas nas redes sociais. Jairo afirmou que monitora as postagens justamente para garantir que, caso haja uma representação legal, que os responsáveis respondam pelos respectivos crimes.

— Vejo que, como o que aconteceu com o Jefferson é uma desgraça e um crime brutal, determinadas pessoas gostam de criar polêmica e informações falsas no intuito de aparecer. Caso a família do Jefferson entre em contato, nós apresentaremos o caso para a delegacia de crimes virtuais. São pessoas que não se identificam e não tem nenhum tipo de veracidade e isso não influenciará no inquérito onde Jeff é a única vítima. A família entrando em contato comigo, vou entrar com notícia-crime na delegacia de crimes virtuais — afirmou o advogado.



Muito abalada, a mãe do artista disse que essas postagens que refém a ela e a imagem do ator mostram “como as pessoas não têm respeito com a memória dele”.

— Meu filho morreu de um jeito tão cruel. Quem faz isso não tem ideia da dor que estou sentindo. É muito cruel usar a imagem do meu filho para dizer mentiras. Enquanto essas pessoas perdem tempo falando do Jeff, o assassino dele está solto. Em vez de falar mal, poderiam nos ajudar a encontrar o verdadeiro culpado por meu filho estar morto — desabafou Maria das Dores Machado.

