RIO DE JANEIRO Caso Jeff Machado: polícia acredita que autor do crime estrangulou ator durante ato sexual Segundo as investigações, Bruno Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga são os suspeitos de ter cometido o crime, que aconteceu em janeiro deste ano

O ator Jeff Machado foi morto estrangulado com um fio de telefone amarrado ao seu pescoço, conforme aponta o laudo de necropsia.



Para a polícia, o produtor Bruno Rodrigues e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga — preso nesta sexta-feira — premeditaram o crime.



Jeff foi asfixiado, na própria casa, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investiga o caso, diz ser “plausível que Jeff tenha sido morto durante um ato sexual”.

De acordo com o laudo da necropsia, apresentado na representação de prisão dos suspeitos, ao qual o Globo teve acesso, a investigação indica que Jeff havia mantido relações sexuais pouco antes de ser morto:

“É plausível afirmar que Jefferson pode ter sido estrangulado durante o ato sexual, ao se posicionar de costas para seu algoz e, por isto, seu corpo estava desnudo […] demonstrando, nitidamente, que a vítima havia mantido relação sexual recente”, diz trecho do documento.



Golpe financeiro

Segundo as investigações, Bruno teria matado Jeff, após aplicar um golpe por motivos financeiros. A polícia identificou que Bruno conheceu Jeff no período da pandemia e que, naquela época, pediu R$ 20 mil ao ator sob a promessa de um papel em novela. Os dois são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O inquérito ainda não foi concluído.

Para despistar a polícia, Bruno teria criado um personagem fictício chamado Marcelo e forjado provas dando a entender que estava sendo ameaçado e coagido. No entanto, a versão já foi descartada pela polícia. Bruno teria comprado o material de construção; e Jeander Vinicius, cavado o buraco onde o baú, com o corpo do ator Jeff Machado, foi concretado.

Bruno estava com as chaves da casa

Quando as investigações começaram, em fevereiro, Bruno informou aos familiares de Jeff que estava com as chaves da casa e do carro do artista, marcando um encontro com Diego Machado, irmão da vítima. Ao chegarem lá, encontraram uma casa bagunçada, com mau cheiro e com aspecto “revirado”.

De acordo com relatos, o produtor explicou estar com as chaves a pedido de Jeff que, segundo ele, estaria em São Paulo a trabalho. Ele estaria encarregado de cuidar do local, mas, pelo vídeo, é possível notar certo abandono. Ao entrar na casa, Diego observa de início o mau cheiro do espaço.

Na suíte onde Jeff dormia, o irmão viu que itens de higiene e roupas do ator estavam intactos, o que não condizia com a suposta viagem feita. Uma mulher que aparece no vídeo e não é identificada, ressalta: “Não tem nenhum cabide vazio”.

No banheiro, Diego observa que a estavam no local escova de dentes, desodorante, toalha, chinelo e produtos de cabelo de Jeff ainda em uso: “Shampoo dos cabelos dele que ele não vive sem estão aqui. Isso significa que ele ia voltar”.

