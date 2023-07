A- A+

RIO DE JANEIRO Caso Jeff Machado: Polícia Civil conclui inquérito sobre sumiço, assassinato e ocultação de cadáver Ator foi morto e teve corpo colocado em baú, que foi enterrado no quintal de uma casa na Zona Oeste do Rio

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) concluiu o inquérito que investigou o desaparecimento, o assassinato e a ocultação de cadáver do ator Jefferson Machado, conhecido como Jeff. Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga, que estão presos, foram indiciados como autores do crime.

A vítima foi morta no dia 23 de janeiro deste ano. Quatro dias depois foi feito o registro do desaparecimento do ator, após parentes e amigos estranharem a falta de informações sobre ele e também o fato de contatos terem cessado. As investigações começaram, os suspeitos foram identificados e tiveram a prisão decretada pela Justiça.

Jeander Vinicius da Silva Braga foi preso no dia 2 de junho, no bairro de Santíssimo, Zona Norte do Rio. Já o produtor Bruno de Souza Rodrigues foi detido durante ação conjunta de agentes da DDPA, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal, na Zona Sul da capital, no dia 15 de junho.

O inquérito concluiu que Jeff Machado foi morto por motivo fútil. Segundo as investigações, a vítima foi dopada, asfixiada e estrangulada com um fio de telefone. O corpo foi colocado em um baú do próprio ator, que foi enterrado e concretado nos fundos de um imóvel no bairro Campo Grande, na Zona Oeste, alugado por Bruno, em dezembro de 2022, exclusivamente para ocultar o cadáver.



As investigações revelaram que Bruno havia prometido para a vítima um papel em uma novela. O ator fez pagamentos, no valor total de R$ 25 mil, para conseguir a vaga e não percebeu que estava sendo enganado. De acordo com o inquérito, após constatar que não conseguiria continuar com a farsa e seguir tendo vantagens financeiras, Bruno decidiu matar Jeff.

As investigações revelaram que Jeander transportou o corpo do ator até o imóvel alugado. Ele foi o responsável, segundo o inquérito, por abrir o buraco onde foi depositado o baú com o cadáver da vítima. A DDPA concluiu que Bruno tentou vender o carro de Jeff e fez compras com cartões da vítima, totalizando R$ 7 mil. Os autores também furtaram telefones, notebook, jaquetas de couro e a televisão do ator.

Também após a morte, os oito cachorros do ator foram encaminhados para um centro espírita, no bairro Palmares, onde permaneceram em condições de maus-tratos físicos e psicológicos. Depois, foram abandonados na rua, o que também chamou a atenção de parentes e amigos de Jeff, já que ele tinha extremo cuidados com os bichos. O responsável pelo centro espírita foi indiciado pelo crime de maus-tratos a animais.

Suspeito se passou pelo ator

Para encobrir o assassinato, Bruno manteve contato com a mãe de Jeff e amigos dele, por meio do telefone do ator, de acordo com a DDPA. Ele fingia ser a vítima, revelaram as investigações, que apontaram ainda que o suspeito também utilizou as redes sociais de Jeff para fazer postagens falsas.

Segundo a DDPA, Bruno de Souza Rodrigues foi indiciado por oito crimes: homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver; estelionato e tentativa de estelionato; furto; invasão de dispositivo informático; maus-tratos a animais e falsa identidade.

Já Jeander Vinicius da Silva Braga foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

Veja também

MUNDO Ministra da Justiça da Nova Zelândia renuncia ao cargo após acidente e resistência à prisão