assassinato Caso Jeff Machado: Polícia faz buscas por principal suspeito que segue foragido Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) concluí inquérito até o final desta semana; Justiça negou pedido de habeas corpus do produtor Bruno Rodrigues principal suspeito do crime

A polícia Civil faz buscas, nesta segunda-feira (12), pelo principal suspeito da morte do ator Jeff Machado, o produtor de TV Bruno Rodrigues. De acordo com a Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) o inquérito que investiga o assassinato do artista deve concluído até o fim desta semana. Bruno teve a prisão decretada por homicídio e ocultação de cadáver no dia 31 de maio e segue foragido. Ele é apontado pela investigação como principal autor do assassinato. Um segundo suspeito, Jeander Vinicius da Silva, está preso desde o dia 2 de junho.

Jeff Machado foi morto no dia 23 de janeiro dentro da própria casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O ator foi dopado, asfixiado, colocado em um baú e transportado pelos dois suspeitos até uma quitinete alugada, em Campo Grande, também na Zona Oeste. À polícia, Jeander Vinicius afirmou que Bruno teria matado Jeff por motivos financeiros. E que ele foi forçado a participar do assassinato já que teria, a princípio, ido à casa do ator para participar da gravação de um vídeo erótico.

Quando as investigações começaram, em fevereiro, Bruno informou aos familiares de Jeff que estava com as chaves da casa e do carro do artista, marcando um encontro com Diego Machado, irmão da vítima. Ao chegarem lá, encontraram uma casa bagunçada, com mau cheiro e com aspecto "revirado". De acordo com relatos, o produtor explicou estar com as chaves a pedido de Jeff que, a princípio, estaria em São Paulo a trabalho. Ele estaria encarregado de cuidar do local, mas, pelo vídeo, é possível notar certo abandono. Ao entrar na casa, Diego observa de início o mau cheiro do espaço. Ao entrarem na suíte onde Jeff dormia, perceberam que itens de higiene e roupas do ator estavam intactos, o que não condizia com a suposta viagem feita.

A polícia desconfiou do produtor e do garoto de programa após depoimento de testemunhas e diligências que apontavam os dois como principais suspeitos do assassinato. A defesa de Bruno Rodrigues chegou a solicitar habeas corpus no dia 6 de junho ao Tribunal de Justiça de Rio. O pedido, no entanto, foi negado pela desembargadora Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, da Primeira Câmara Criminal.

Flagrado por câmeras de segurança

Bruno Rodrigues foi visto saindo de um apartamento na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, no dia 27 de maio. Imagens de câmera de segurança obtidas pela polícia mostram o produtor saindo da residência, usando camisa branca, boné, segurando uma bolsa com um cachorro da raça yorkshire e entrando em um carro branco.

Segundo as investigações, o apartamento seria de um amigo de Bruno, e há indícios de que ele esteve escondido no imóvel pelo menos até a véspera de o mandado de prisão ser expedido, na última quinta-feira. O cachorro carregado pelo suspeito, segundo a polícia, se chama Chanel e é sempre visto com o suspeito.

Entenda o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone na própria casa, em Guaratiba, teve o corpo colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste. A polícia acredita que Jeander Vinícius cavou o buraco onde o baú foi concretado. Já Bruno é apontado como o autor do assassinato. Ele teria asfixiado a vítima com o fio.

Segundo as investigações, Bruno matou Jeff após aplicar um golpe por motivos financeiros. A polícia identificou que Bruno conheceu Jeff no período da pandemia e que já naquela época pediu R$ 20 mil ao ator sob a promessa de um papel em novela. Os dois são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

