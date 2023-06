A- A+

Rio de Janeiro Caso Jeff Machado: polícia vai ouvir dono de hostel onde Bruno Rodrigues ficou escondido Investigadores querem entender detalhes do período em que Bruno esteve foragido, essenciais para a finalização do inquérito

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) vai ouvir nos próximos dias o dono do hostel Laje do Neguinho, localizada na comunidade do Vidigal, José Silva. Segundo a delegada responsável pelo caso, o depoimento do empresário será essencial para entender detalhes de como o produtor Bruno Rodrigues ficou hospedado no lugar.

Ao Globo, José Silva afirmou que Bruno alugou uma suíte no hostel por R$1.200, no segundo andar do prédio. Além disso, o produtor teria pago mais R$ 100 para ficar com a chave do imóvel, podendo assim sair e entrar livremente.

Ainda de acordo com o dono do estabelecimento, o suspeito não teria apresentado documentos ao chegar no local, alegando ter pedido os documentos, justificando ainda que faria um boletim de ocorrência. Bruno entrou na comunidade de mototáxi e pagou 10% de comissão ao piloto que o levou até o hostel.

"Chegou aqui, pagou e pronto. Ele entrou no mesmo dia. Aqui não tem muita burocracia não. A pessoa chega aqui, paga, entra e não quero saber quem é a pessoa. Não vou ficar pedindo referências. Ele disse que perdeu o documento. Não está tendo eventos aqui. Ele disse que era produtor e que fazia eventos grandes e se ofereceu para trabalhar aqui comigo" afirmou o dono do hostel.

Bruno teria chegado sozinho e, segundo José Silva, ele não recebia visitas. O proprietário conformou que no local há câmeras de segurança, no entanto, elas não funcionam. Ele afirmou ainda que não usava roupas de marcas ou pertences de valor. Apenas uma mochila e mala simples.

A delegada responsável pelo caso, Elen Souto disse que o inquérito que apura a morte do ator Jeff Machado deve ser concluído nos próximos dias. Bruno foi preso nesta quinta-feira por agentes da UPP do Vidigal. Ele está sob custódia aguardando parecer judicial. O produtor será transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde passará por exame de corpo e delito e ficará à disposição da justiça.

