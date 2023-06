A- A+

JEFF MACHADO Caso Jeff: pedreiro viu terra revirada, cavadeira e picareta no terreno onde ator foi enterrado O profissional teria sido contratado para esconder o crime. Quitinete fica localizada em Campo Grande, Zona Oeste do Rio

Em depoimento dado à Polícia Civil, como parte das investigações do assassinato do ator Jeff Machado, o pedreiro, que teria sido contratado para esconder o crime, afirmou que estranhou o fato de ter encontrado terra revirada no local. E ainda por haver uma cavadeira e picareta no terreno, já que para o serviço que ele iria executar, não haveria a necessidade de tais instrumentos.



As declarações foram feitas, na última segunda-feira, na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), no Jacarezinho. O corpo do ator Jeff Machado, de 44 anos, foi encontrado num baú, enterrado a dois metros de profundidade, e concretado no quintal de uma quitinete localizada na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no último dia 22. Ele teria sido morto, segundo um dos suspeitos, em 23 de janeiro.

No depoimento, o pedreiro disse que, "quando chegou, o quintal da quitinete estava com muita terra retirada, e que com sua experiência, percebeu que aquela terra revirada era oriunda de quem cavou buraco no local". Que mesmo assim não percebeu nada de anormal, e que o produtor de TV Bruno Rodrigues, foragido suspeito de ter assassinado Jeff, justificou aquela quantidade de terra como se tivesse a comprado numa loja de material de construção.

O pedreiro disse ainda, em depoimento, que "quando chegou na quitinete verificou que havia uma picareta e uma cavadeira de ferro, materiais usados para cavar. E, que não havia a necessidade dos mesmos, já que para o serviço solicitado de concretagem, bastaria uma colher de pedreiro e uma desempenadeira".



Bruno queria que o pedreiro elevasse o piso alguns centímetros e posteriormente fizesse uma concretagem naquele piso. E que além deste serviço, o pedreiro também deveria aumentar o muro da casa, trocar o portão, e impermeabilizar a infiltração que existia na laje.

Em depoimento, o pedreiro revelou que Bruno lhe confidenciou que tinha um namorado e que a família não aceitava o relacionamento dos dois. A justificativa do produtor foi de que ele precisava residir naquela quitinete com seu parceiro. O pedreiro disse também que Jeander inicialmente iria ajudá-lo na obra, o que não ocorreu.

O profissional disse ainda que não tem dúvidas de que o produtor de TV e o garoto de programa sabiam da existência do cadáver antes mesmo de o pedreiro ser contratado para a obra. Já sobre o Pai Jorge, que indicou o serviço, o pedreiro declarou acreditar que assim como ele, o pai de santo também não sabia que o corpo estava enterrado ali.

Bruno Rodrigues foi apontado como o responsável pela morte de Jeff pelo garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, que confessou — após ser preso na manhã da última sexta-feira, em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio — que teve participação na morte do ator. Segundo Jeander, foi o produtor TV Bruno Rodrigues que estrangulou Jeff com um fio de telefone após os dois doparem a vítima. Ele afirmou ainda que não houve gravação ou relação sexual entre o trio na tarde de 23 janeiro.

