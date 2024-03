Caso Kate Middleton joga luz sobre alta de câncer entre pessoas de até 50 anos; entenda

A- A+

Quando Kate Middleton revelou um diagnóstico de câncer, na semana passada, parte do choque internacional pela notícia foi pelo fato de uma mulher de 42 anos, saudável, ter desenvolvido uma doença que afeta principalmente pessoas mais velhas.

No entanto, pesquisadores têm alertado que cada vez mais pessoas com menos de 50 anos estão contraindo câncer – e ninguém sabe exatamente o porquê.

Em todo o mundo, a taxa de pessoas com menos de 50 anos diagnosticadas com 29 tumores malignos comuns aumentou quase 80% entre 1990 e 2019, revelou um grande estudo da BMJ Oncology no ano passado.

Os pesquisadores previram que o número de novos casos entre adultos jovens aumentará mais 30% até ao fim desta década, com os países ricos sendo particularmente afetados.

O aumento de casos – e o aumento da população global – significa que o número de mortes por câncer entre pessoas com menos de 50 anos aumentou quase 28% nos últimos 30 anos. Isto ocorreu mesmo que as probabilidades de pessoas de todas as idades sobreviverem à doença terem praticamente dobrado ao longo do último meio século.

Shivan Sivakumar, pesquisador da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, chamou isso de “epidemia” de câncer em adultos jovens.

Desde que Kate Middleton revelou na sexta-feira que seu câncer foi descoberto depois que ela passou por uma cirurgia abdominal no início deste ano, Sivakumar e outros médicos falaram sobre o alto número de de pacientes que têm atendido em suas clínicas.





Embora o câncer de mama continue a ser o mais comum em pessoas com menos de 50 anos, os investigadores expressaram especial preocupação com o aumento de doenças gastrointestinais - como o câncer de cólon, de pâncreas, no fígado e no esôfago - em adultos jovens.

O câncer de cólon é agora a principal causa de mortes por câncer em homens com menos de 50 anos nos Estados Unidos, de acordo com a American Cancer Society. Para as mulheres, é o número dois – atrás apenas do câncer de mama.

Um caso de câncer colorretal de destaque foi o do ator de “Pantera Negra” Chadwick Boseman, que morreu aos 43 anos em 2020.

Por que isso está acontecendo?

“Ainda não temos provas” para dizer exatamente o que está causando este aumento, disse Sivakumar à AFP. Para ele, provavelmente é uma combinação de fatores.

Helen Coleman, professora de epidemiologia do câncer na Queen's University Belfast, que estudou o câncer de início precoce na Irlanda do Norte, disse à AFP que há duas explicações possíveis.

