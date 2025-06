A- A+

INVESTIGAÇÃO Caso Madeleine: Portugal anuncia reabertura de buscas para solucionar desaparecimento Ação será conduzida no Algarve, onde a menina desapareceu há 18 anos, e conta com apoio da polícia alemã

A Polícia Judiciária de Portugal anunciou nesta segunda-feira novas buscas por pistas sobre o desaparecimento da menina Madeleine McCann.

A ação será conduzida com apoio da Polícia Federal Alemã na região da Praia da Luz, no Algarve, onde a britânica desapareceu em 2007, quando tinha três anos de idade.

Maddie nunca foi encontrada após desaparecer do apartamento alugado pela família no resort Ocean Club, em Praia da Luz. A polícia afirmou que realizará uma 'ampla gama de ações' entre terça e sexta-feira nos arredores do local.

Segundo a polícia portuguesa, a ação faz parte de um mandado emitido pelo Ministério Público de Brunswick, no norte da Alemanha, que está conduzindo uma investigação preliminar sobre Christian Bruckner, apontado como suspeito de assassinar 'Maddie'.

A polícia afirma, ainda, que todas as provas apreendidas serão, com autorização prévia do Ministério Público português, entregues a agentes da polícia criminal federal alemã.

A última operação de busca foi realizada em maio de 2023, perto de um lago da região.

— Como parte da investigação sobre o caso de Madeleine McCann, procedimentos criminais estão atualmente em andamento em Portugal —, disse à AFP um porta-voz do Ministério Público de Brunswick, Christian Wolters.

A Polícia Metropolitana de Londres, responsável pela investigação do crime no país natal de Madeleine, afirmou estar ciente das buscas conduzidas em Portugal, e ressaltou que, por mais que os serviços policiais britânicos não estejam no local, prestará assistência aos colegas portugueses e alemães.

Bruckner atualmente cumpre pena de prisão por estupro, mas foi absolvido em outubro de 2024 na Alemanha em um julgamento por duas agressões sexuais e outros três estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.

