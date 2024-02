A- A+

JÚRI POPULAR Caso Marcos Laurindo: jurados se reúnem para dar veredito final; sentença deve sair nesta quarta Expectativa da família do jovem é de que os policiais militares envolvidos no caso sejam condenados

Após cerca de 19 horas de julgamento, o júri popular do caso Marcos Laurindo, jovem de 21 anos que foi morto na frente dos pais em 2013, deverá ganhar um desfecho nas próximas horas. O julgamento acontece no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, região central do Recife.

O júri foi iniciado na manhã dessa terça (20) com o depoimento de cinco testemunhas. Entre elas, os pais da vítima, que também estavam presentes no momento em que Marcos Laurindo foi atingido de forma fatal por um disparo dado por um policial militar.

Além deles, os dois réus - o policial militar Diogo Pereira de Barros, responsável pelos disparos, e o também policial Paulo Sérgio - também foram ouvidos. Em seu depoimento, Diogo chegou a afirmar que não se arrependia de ter disparado contra Marcos.

O julgamento foi suspenso na noite da terça e retomado nessa manhã com os debates entre a promotoria e a defesa. Após ouvirem a apresentação das teses, os jurados - sete no total - se reuniram com a juíza para decidir sobre o caso.

Eles deveram opinar se consideram Diogo culpado ou inocente do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe por impor medo com uso de truculência, e não ter dado chance de defesa à vítima). Já contra Paulo Sérgio pesa a acusação de falso testemunho e fraude processual.

Para a mãe da vítima, Lúcia Conceição, o momento é de grande expectativa. "Eu estou muito abalada e pensativa, com o coração muito doído. Hoje mesmo eu espero justiça", afirmou enquanto aguardava a decisão.

Veja também

Justiça Quem é o ex-deputado preso por matar adolescente após suspeita de traição