Investigação Caso Master: Toffoli confirma datas de depoimentos de investigados após pedido da PF Nove pessoas citadas nas apurações sobre fraudes financeiras do banco prestarão esclarecimentos nos dias 26 e 27 de janeiro

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou as novas datas de depoimentos de investigados no caso do Banco Master após o pedido feito pela Polícia Federal.

As oitivas vão ocorrer na semana que vem, dias 26 e 27 de janeiro. Toffoli havia determinado que a PF apresentasse um novo cronograma prevendo os depoimentos em dois dias, não mais em seis, como estava previsto.

"Diante da manifestação contida no e-Doc. 125, determino à Secretaria Judiciária que adote as providências necessárias para a reserva de sala e a disponibilização de servidores para a realização das oitivas nas datas indicadas", disse Toffoli no despacho.

Antes da mudança, a PF havia programado os depoimentos para ocorrer entre 23 e 28 de janeiro. Toffoli determinou que a corporação refizesse o cronograma devido à "limitação de pessoal e disponibilidade de salas" da corte. Os depoimentos serão realizados na sede do Supremo e alguns ocorrerão por videoconferência.

Entre os nove que prestarão esclarecimentos à PF estão ex-sócios de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, como Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva; ex-diretores do BRB, como Dario Oswaldo Garcia Junior, e o atual superintendente de Operações Financeiras da instituição, Robério Mangueira.

Daniel Vorcaro e Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, não devem prestar novos depoimentos. Eles já foram ouvidos no fim do ano passado por determinação de Toffoli.

Os investigadores apuram os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa na confecção de carteiras de crédito "insubsistentes" do Master ao BRB por um valor de R$ 12 bilhões.

Os depoentes devem ser questionados sobre as provas levantadas pela PF no âmbito das duas fases da Operação Compliance Zero, que foram deflagradas em novembro de 2025 e janeiro deste ano. Na última semana, o Supremo determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões da conta dos alvos e 42 mandados de busca e apreensão em cinco Estados.

