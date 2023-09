Caso menina Heloísa: Diretor-geral da PRF diz que viatura não tinha marca de tiro

A- A+

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fernando Antonio Oliveira, afirmou nesta quinta-feira que, “a priori”, não foi identificada nenhuma marca de tiro na viatura da corporação que atendeu a ocorrência em Seropédica, na Baixada Fluminense.



Durante a abordagem, um policial rodoviário federal disparou tiros de fuzil contra um carro roubado em que estava a menina Heloísa Santos, de 3 anos — ela morreu nove dias depois em decorrência dos ferimentos.

O agente alegou ao Ministério Público que agiu após ouvir barulhos de tiro. No entendimento de Oliveira, se não teve nenhuma reação à “ameaça injusta”, a ação foi irregular e atenta contra a “própria razão de existir da instituição”

Em entrevista ao Globo, o diretor-geral afirmou que a PRF já identificou os 28 policiais que foram ao hospital onde a menina estava internada e que eles já começaram a ser ouvidos. Eles estão sendo investigados internamente por suposta coação de testemunhas.

Segundo Oliveira, uma parte deles foi mandada ao local por ordem da direção, como os corregedores e agentes que atuam na área de direitos humanos. Os outros teriam ido por “vontade própria” ou “ideia da própria cabeça” — o que está sendo apurado “com todo o rigor” pela PRF, segundo o diretor-geral da corporação.

A seguir, trechos da entrevista

O que o senhor quis dizer sobre a morte da menina Heloísa representar uma “dor institucional” para a PRF?

Além dos meus filhos adultos, eu tenho hoje uma filha de 19 dias. Como pai, cidadão, é lógico que nós sentimos e nos indignamos com a morte de uma criança. A Polícia Rodoviária Federal tem no seu DNA defender vidas. Nós nascemos na rodovia muito mais para preservação de vidas do que para o policiamento, que veio depois. Segurança viária não é só cuidar de acidentalidade, é também garantir a incolumidade do cidadão que está percorrendo a rodovia. Então, quem atua sempre com o viés de salvar vidas, quando tem uma morte ocasionada por ação nossa, é uma dor institucional, porque vai de encontro à razão de existir da PRF. Isso é uma dor institucional, porque afrontou o princípio básico da existência da PRF.



Como diretor-geral da PRF, qual é a avaliação que o senhor faz da ação dos agentes envolvidos na abordagem?

Nós temos legislado em lei, em portaria assinada por Lula, que não é permitido fazer disparo em veículos que estejam em fuga. Você faz o acompanhamento tático até a abordagem. Se esse veículo tiver uma ameaça injusta à própria polícia ou a terceiros, você está autorizado a reagir. É a legítima defesa. Nós não podemos reagir sem que tenha essa ameaça injusta e presente. Não posso fazer um juízo de valor, posso ainda ter que julgar esses servidores.

Mas teve disparo contra a viatura da PRF?

Isso vai ser apurado. Eu não interfiro no processo, mas, pelo que eu sei, o agente disse ter ouvido algo parecido com um disparo. Ele achou que estava tendo um disparo.

A viatura tem alguma alguma marca de tiro?

Não. A priori, não. Determinei a apuração do processo e todo o rigor possível

O que a PRF já apurou sobre a denúncia de coação dos familiares da Heloísa?

Temos que entender por que esses policiais estiveram lá e com que autorização. O que eu posso lhe adiantar é que nós identificamos todos os 28. Eu sei que dentro desses 28 tem gente autorizada. Por exemplo, a nossa futura coordenadora de direitos humanos (ainda não saiu a estrutura) já tem feito a propagação dessas políticas e ela esteve lá, porque nós a encaminhamos.. Tanto ela como o corregedor-geral e os focais do Rio. Como o carro tinha ocorrência de roubo, teve gente nossa fazendo a perícia também. Então, alguns desses 28 está justificado dentro da legalidade. Quem não estiver dentro disso, vai responder pelo PAI (processo administrativo de infração).

Desse grupo, quem deu a ordem para eles irem ao hospital?

Pois é, se eles não estavam autorizados, foi da própria cabeça deles. Foi por vontade própria. Se existiu dessa forma, se alguém foi para lá e fez alguma coação, a pessoa vai responder por isso. Estou falando de forma hipotética, porque não há nada de concreto ainda. Estamos apurando.

Mas 28 agentes é um número alto, não?

A princípio, parece alto. Aí temos que ver.

Sobre o policial que teve acesso ao CTI e conversou com a tia da menina…

Ele é um dos servidores que está sendo apurado. Ele já foi ouvido na segunda-feira.

E qual foi a explicação que ele deu?

A gente não sabe porque o processo é sigiloso e nós não temos acesso.

Há notícias de que agentes da PRF também reviraram o carro após o ocorrido. Isso faz parte do procedimento da corporação?

Revirar o carro por revirar, mexer, certamente não está no procedimento. O que poderia parecer “revirar o carro” pode ser a perícia do bem. Agora, eu não sei te dizer de que forma isso ocorreu e se ocorreu. Isso faz parte da investigação.

Há mais policiais afastados, além dos três que participaram da ocorrência?

Desse evento em particular, não. Temos um policial afastado das atividades operacionais de outro evento ocorrido no Rio de Janeiro (um caso em que uma mulher de 23 anos foi morta por um agente da PRF durante outra abordagem na Linha Vermelha, no Rio, em junho deste ano).

Por que esses casos se repetem no Rio de Janeiro?

Infelizmente, temos que reconhecer que o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade por ser uma região muito conflitada, com operações de organizações criminosas. Então, gera esse estresse com todas as polícias de forma recorrente. Os locais de maior confronto no âmbito da PRF certamente estão no Rio de Janeiro.

Há algum problema com a superintendência local?

Não, nenhum. Confio plenamente no trabalho do superintendente de lá (Vitor Almada da Costa). É uma região mais complicada de se fazer gestão e de risco devido ao maior número de conflitos.

Após o episódio, o ministro do STF Gilmar Mendes questionou a razão de existir da PRF. O que tem a dizer sobre o comentário?

Não podemos dizer que a indignação dele está errada. A indignação dele eu acho válida e correta. Não critico o ministro de forma alguma, mas divirjo na solução do problema [que ele propôs]. Quem tem 95 anos de existência de bons préstimos à sociedade não pode, por causa de uma sequência desastrosa de eventos, se extinguir todo o bem que uma instituição já fez.

E qual seria a solução para o problema?

Eu acho que isso passa pela revisitação que nós já estamos fazendo na nossa própria doutrina de atuação e formação. Eu determinei a suspensão de todos os cursos da área operacional para ter um realinhamento da nossa doutrina. Vai ser lançado no dia 2 de outubro um edital para uma audiência pública, em que vamos ouvir a sociedade civil organizada e o Ministério Público para desenhar essa doutrina. Dentro do curso, criamos também a coordenação-geral de direitos humanos para que as políticas do tema sejam perpassadas por toda a estrutura da PRF.

Qual é o balanço que o senhor faz das mudanças que implementou na instituição nesses nove meses?

No ano passado, nós tivemos 44 mortes por ação da PRF. Até o mês 9, nós temos 8. Ainda é muito, mas nós tivemos um decréscimo da mudança de política e gestão que nós implementamos na instituição. Dessas 8, a maioria é justificada. O ideal era que nem precisássemos de polícia. Mas, como não somos perfeitos, a polícia existe para isso. O que a gente não vai admitir como gestão é que os limites legais sejam desrespeitados. O que diferencia a polícia de uma estrutura criminosa é a lei. Então, não podemos fazer nada fora da lei.

