Caso Millena Brandão: entenda o que é morte encefálica e como é declarada

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, morreu nesta sexta-feira (2), em São Paulo. A artista, que participou de atrações do SBT, teve morte encefálica confirmada pelo Hospital Geral de Grajaú, onde estava internada desde o dia 29, após sofrer diversas paradas cardiorrespiratórias e receber diagnóstico de tumor cerebral.

Também chamada de morte cerebral, a morte encefálica ocorre quando há perda completa e irreversível das funções do cérebro. Como o órgão controla as demais funções do corpo, seu colapso leva à falência progressiva dos sistemas vitais, mesmo que ainda haja batimentos cardíacos ou respiração por aparelhos.

Causa

Entre as principais causas estão: Paradas cardiorrespiratórias; Acidentes vasculares cerebrais (AVCs); Tumores cerebrais; Traumas; Doenças infecciosas que atingem o sistema nervoso central.

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) exige a realização de um protocolo rigoroso para confirmar a morte encefálica. São feitos dois exames clínicos por médicos diferentes, em horários distintos, além de testes complementares, como eletroencefalograma ou tomografia.

Doação

A morte encefálica é condição legal para a doação de órgãos no Brasil, segundo a Lei dos Transplantes (nº 9.434/1997). Nesse caso, as funções vitais são mantidas artificialmente até que os órgãos sejam retirados para transplante.

