Recife Irmã de motorista por aplicativo relata alívio por primeira prisão e cobra: "Falta prender o outro" Familiares de Victor Dantolli de Fontes Souza estão no DHPP, onde está detido um dos suspeitos de cometer o crime

Familiares do motorista por aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, 36 anos, assassinado na última terça-feira (3), chegaram ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) onde um dos suspeitos de cometer o crime está detido, na tarde desta quinta-feira (5).

No local, a irmã da vítima, Tázia Fontes, relatou o sentimento de alívio pela prisão do primeiro suspeito, mas reforçou que vai seguir cobrando a punição ao segundo envolvido.

“Um pouco de alívio. Falta prender o outro, porque foram dois que tiraram a vida do meu irmão. Esse marginal não é para estar solto. É um misto de sentimentos que a gente não sabe nem mensurar”, disse a irmã.

Os policiais militares que realizaram a prisão primeiro suspeito informaram que ele afirmou que efetuou o disparo de forma acidental.

Segundo Tázia, essa versão não se sustenta a partir das imagens de vídeo de monitoramento.

“A filmagem fala por si só, não houve nenhum tipo de diálogo. Ele foi logo atirando no meu irmão. Meu irmão saiu 5h da manhã para trabalhar, enquanto ele foi para cometer um crime”, completou.

Relembre o caso

Victor foi assassinado na manhã da terça-feira (3), no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.

Pelas imagens de câmeras de segurança, é possível observar dois homens se aproximando do veículo após Victor encerrar uma corrida.

Um dos suspeitos fez a abordagem e efetuou o disparo que vitimou o motorista.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima foi atingida no pescoço. Victor não resistiu ao ferimento e morreu no local, antes da chegada do socorro.

