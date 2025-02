Caso raríssimo: bebê nasce com dois fetos dentro da barriga que deveriam ser seus irmãos; entenda

A- A+

Uma mulher de 32 anos deu entrada em um hospital na Índia para um exame de rotina quando completou 35 semanas de gravidez. Embora os exames anteriores tenham dado resultados normais, os médicos descobriram que seu bebê, do sexo masculino, tinha outros dois fetos crescendo dentro dele, em um caso raríssimo.

Os especialistas disseram que havia “uma estrutura adicional contendo ossos” no abdômen do bebê. O fenômeno, apelidado de "feto dentro de feto”, só foi registrado cerca de 200 vezes na literatura médica. Não está claro quantas delas envolveram múltiplos fetos.

A mulher deu à luz seu filho em 1º de fevereiro, com cerca de 35 semanas de gravidez, e os médicos removeram os dois fetos, que pararam de crescer em algum momento da gravidez, do estômago do bebê. De acordo com relatos locais, a mãe e o bebê estão saudáveis.

"Tive sorte e fui vigilante o suficiente para notar algo muito incomum com este bebê, um feto em crescimento normal, com alguns ossos e uma estrutura semelhante à de um feto no abdômen. Imediatamente me ocorreu que isso não era normal”, explicou o médico Prasad Agarwal, que conduziu o exame.

Não está claro exatamente o que causa o fenômeno, embora os médicos saibam que geralmente ocorra durante o desenvolvimento dentro do útero de gêmeos idênticos, ou seja, quando um espermatozoide fertiliza um óvulo, que então se divide em dois embriões separados.

Os médicos acreditam que, em casos de feto dentro de feto, o óvulo não se separa completamente. Um gêmeo fica preso dentro do outro e pode continuar desenvolvendo características como unhas, cabelos e membros. Neste caso, eles desenvolveram pés e mãos.

No entanto, os fetos são considerados parasitas porque dependem do hospedeiro para sobreviver e não têm órgãos vitais totalmente desenvolvidos. Isso significa que eles não são viáveis e precisam ser encerrados.

O novo caso, felizmente, foi um dos oito em cada dez em que o tecido fetal absorvido fica alojado no abdômen, onde os médicos têm grandes chances de removê-lo sem prejudicar a mãe ou o bebê.

E em um caso relatado no ano passado, uma menina de um ano na China sofreu atrasos no desenvolvimento e uma cabeça maior que a média quando os médicos encontraram um feto crescendo dentro de seu crânio.

Embora os médicos tenham conseguido remover o feto, a menina sofreu danos cerebrais graves e morreu menos de duas semanas depois.

