rio de janeiro Caso Regina: suspeito de tentar se apropriar de fortuna, ex-motorista foi encontrado; saiba mais José Marcos Chaves Ribeiro foi encontrado pela polícia em imóvel em São Conrado, na Zona Sul do Rio

Foragido desde novembro do ano passado, José Marcos Chaves Ribeiro, ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, foi preso na manhã desta sexta-feira (29). Ele foi encontrado em uma casa de Regina em São Conrado, na Zona Sul do Rio. José Marcos é réu acusado por tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado contra a socialite.

O caso tem desdobramentos há mais de um ano, tendo ganho repercussão apenas em abril do ano passado, quando vizinhos da socialite no famoso Edifício Chopin, em Copacabana, começaram a se questionar sobre o sumiço de Regina.

Na época, um amigo da família veio a público relatar que a idosa passava uma temporada na casa de um irmão após conseguir fugir do cárcere privado ao qual era mantida, apontando José Marcos pelo crime.

A família de Regina suspeita que o ex-motorista planejava se apropriar da fortuna da socialite após sua morte. A socialite é viúva de Nestor Gonçalves, fundador dos baralhos Copag, e tornou-se herdeira de uma fortuna cuja totalidade ainda não foi completamente determinada, no entanto, inclui joias, relógios, imóveis, obras de arte, além de dinheiro.

Após a morte do marido, Regina passou a delegar a administração dos bens a advogados e, posteriormente, a José Marcos, que apresentou uma certidão de união estável.

Tal escritura foi suspensa, em março deste ano, por determinação na 4ª Vara de Família. Em trecho da decisão, a juíza titular da vara, Raquel de Oliveira, destacou a condição do ex-motorista e o “perigo de dano” à idosa, caso ele utilizasse o documento para acessar os bens da milionária.

Na ação, Regina alegou que nunca teve uma relação afetiva com José Marcos, 30 anos mais novo que ela, sustentando que ele era “apenas” seu motorista. Por meio de sua defesa, admitiu ter permitido que ele morasse em seu imóvel, pois ele não teria onde ficar. A socialite relatou ainda ter sido mantida em cárcere privado por ele, do qual conseguiu fugir. Segundo afirmou, a escritura de união estável foi assinada mediante fraude, sob pressão do ex-motorista e de advogados que a acompanhavam.

A petição inclui denúncias apresentadas por amigos da idosa ao Ministério Público do Rio, relatando que Regina teria sido afastada de todos, inclusive da família, por José Marcos. Há também registros na 12ª DP (Copacabana), que apura crimes como cárcere privado, furto, violência psicológica e organização criminosa.

O estudo social determinado pela 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, no processo de interdição da idosa, foi fundamental para confirmar que Regina está lúcida. Ela negou qualquer envolvimento amoroso com José Marcos e o acusou de ter vendido uma de suas fazendas e se apropriado de joias. Alega ainda que ele teria elaborado um testamento em benefício próprio.

Nesta sexta-feira, José Marcos foi encontrado por parentes de Regina na mansão em São Conrado, um dos imóveis que pertencem à socialite. Eles, então, acionaram policiais militares. O ex-motorista foi levado para a 12ª DP (Copacabana), também na Zona Sul do Rio. De acordo com relatos, ele alugava o espaço para terceiros.

Investigação

A investigação da Polícia Civil sobre os crimes cometidos contra Regina começou em novembro de 2023. Foram reunidos depoimentos, informações, laudos e boletins de atendimento médico do período em que o ex-motorista viveu com a vítima no Chopin.

Em decorrência de uma queda, ocorrida em 30 de dezembro de 2021, a socialite foi internada no Hospital Marcos Moraes, no Méier, Zona Norte do Rio, a cerca de 19 quilômetros de seu apartamento no Edifício Chopin, em Copacabana. A família de Regina e a própria vítima acusam José Marcos de tentativa de homicídio.

Regina permaneceu internada até 5 de janeiro de 2022, sendo submetida a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural crônico bilateral, conforme boletim médico do hospital. Segundo decisão da juíza Lucia Glioche, "este quadro indica a possibilidade de a vítima ter sofrido o fato descrito na denúncia e, assim, é indício suficiente de materialidade", ou seja, de que Regina Gonçalves foi vítima de tentativa de feminicídio.

Obras de arte sumiram

A mansão em São Conrado onde Ribeiro estava fica na Rua Capuri e acumula uma dívida de mais de R$ 1 milhão em impostos devidos. A defesa da idosa afirmou que, atualmente, ela tem apenas bens imóveis, como casas e apartamentos. O dinheiro que dispunha em contas bancárias, em mais de uma instituição, foram levados.

Na residência havia uma série de obras de arte que Regina acumulou ao longo da vida. Peças assinadas por Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Abraham Palatnik e Manabu Mabe foram levadas dos cômodos, segundo pessoas ligadas à socialite.

