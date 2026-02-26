A- A+

JUSTIÇA Caso Renata Alves: ex-companheiro é condenado por todos os crimes a 71 anos O júri popular foi encerado na noite desta quinta-feira (26) após dois dias de julgamento

A Justiça condenou João Raimundo Vieira da Silva de Araújo, de 38 anos, pelo feminicídio da administradora Renata Alves Costa em 6 de agosto de 2022, nesta quinta-feira (26), após dois dias de julgamento no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha da Joana Bezerra, área central do Recife.

O júri popular considerou João culpado por todos os crimes aos quais ele foi julgado. O psicólogo pegou 71 anos, 2 meses e 26 dias de detenção em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado por feminicídio, motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, sequestro, tentativa de sequestro, violência sexual, lesões corporais em contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

Além de Renata, o condenado praticou crimes contra outras duas mulheres. O julgamento ocorreu sob sigilo em defesa a essas duas pessoas.

De acordo com André Rabelo, promotor titular da primeira vara do júri, o desfecho foi positivo para o Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

“Foi um júri longo, com dois dias de julgamento, mas todas as alegações sustentadas por nós foram acatadas na totalidade pela conselho de sentença. Nao houve sequer um voto contra”, detalhou.

O promotor André Rabelo também destacou o comportamento do condenado, que acumula um histórico de violência.

"Teve a pena que merecia dentro daquilo que efetivamente fez. Foi condenado por sete crimes. É um homem extremamente violento com um histórico de violência em Pernambuco, na Paraíba e na Bahia. Ele tem o comportamento de um psicopata. Sem sombras de dúvidas preenche todos os requisitos de uma definição, o que não o isenta de uma responsabilidade como foi imposto pelo conselho de sentença", completou.



A defesa de João deixou o julgamento sem conversar com a imprensa, porém o promotor informou que ela irá recorrer da decisão do júri desta quinta.

Confira a pena completa de João Raimundo Vieira da Silva de Araújo:



Homicídio quadruplamente qualificado: 29 anos e 22 dias



Qualificações: Feminicídio; Cruel; Torpe; Impossibilidade de Defesa da vítima.

Sequestro: 2 anos, 6 meses e 11 dias



Tentativa de Sequestro: 1 ano, 8 meses e 8 dias



Violência Sexual: 22 anos e 6 meses



Lesão Corporal: 6 anos, 5 meses e 15 dias



Porte de Arma Ilegal: 4 anos e 6 meses



Porte de Arma Ilegal: 4 anos e 6 meses



Relembre o caso

O crime ocorreu no apartamento da vítima, localizado em Campo Grande, Zona Norte da capital pernambucana. João disparou contra Renata um tiro com arma de fogo na testa.

À época, os dois tinham um relacionamento de oito meses e já moravam juntos.

João usava tornozeleira eletrônica quando se envolveu com a vítima. Durante o julgamento, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) apontou outros crimes cometidos pelo condenado.

João tinha medida protetiva contra uma mulher no Recife e outra na Bahia. As duas foram agredidas.

Além desses casos, João foi preso no dia 3 de dezembro de 2019. Ele baleou dois funcionários do Mar Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, depois de discutir e agredir uma ex-companheira. No período, o condenado era servidor do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), porém acabou exonerado.

