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CABO DE SANTO AGOSTINHO Caso Tamires Lima: júri popular ocorre nesta sexta-feira (15), no Fórum Humberto da Costa Soares Familiares, amigos e representantes do Instituto Banco Vermelho acompanharão a sessão e esperam que o principal suspeito do crime receba a condenação máxima

O júri popular de Cleber José dos Santos está marcado para esta sexta-feira (15), no Fórum Humberto da Costa Soares, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Ele é apontado como autor do feminicídio da pernambucana Tamires de Almeida Costa Lima, servidora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cometido em novembro de 2024.

Na luta pelo #FeminicídioZero no Brasil, o Instituto Banco Vermelho (IBV), entidade brasileira sem fins lucrativos, acompanha o caso continuamente. Segundo a instituição, familiares, amigos e representantes do instituto estarão presentes no local para acompanhar a sessão, que está prevista para iniciar às 9h.

O feminicídio de Tamires Lima, de 34 anos, causou grande comoção em Pernambuco. De acordo com as investigações, Cleber José dos Santos, namorado da vítima, a teria atraído para a casa de praia da família, localizada em Enseada dos Corais, no litoral de Cabo.

No local, a jovem foi assassinada brutalmente com golpes de arma branca. Após cometer o crime, o Cleber teria provocado um incêndio na residência na tentativa de eliminar provas e, logo em seguida, pedido socorro para também simular ser uma vítima do ocorrido.

Na época, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, reforçando a violência utilizada contra a vítima. Desde o início do caso, o Banco Vermelho acompanha a família de Tamires e presta apoio durante os desdobramentos judiciais.

“Nada vai trazer minha irmã de volta. Ele tirou a vida dela, os sonhos dela e arrancou ela da gente. Esperamos que a Justiça cumpra seu papel e confiamos no júri popular, esperando que a condenação seja a pena máxima por essa brutalidade”, declarou a irmã da vítima, Tâmara Lima.

Como símbolo de memória e conscientização, o instituto também participou da instalação de um banco em homenagem à vítima nas dependências do local onde ela trabalhava na UFPE.

“Estar presente neste julgamento é reafirmar que a vida de Tamires importa e que nenhuma mulher deve ser esquecida diante da violência. O instituto acompanha esse caso desde o início, oferecendo apoio à família e reforçando a importância de que a sociedade continue debatendo e enfrentando o feminicídio de forma firme e coletiva”, destacou Andrea Rodrigues, presidente do Instituto Banco Vermelho (IBV).

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