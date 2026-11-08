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UENO BANK Caso Ueno: 'Vorcaro paraguaio' tem US$ 10 milhões em bens apreendidos Veículos de luxo, dois aviões e uma embarcação ligados ao ex-vice-presidente do banco foram retidos em operações do Ministério Público

O Ministério Público do Paraguai apreendeu veículos de luxo, dois aviões e um iate ligados a Federico Miguel Vázquez Villasanti, ex-vice-presidente e CEO do Ueno Bank. O conjunto dos bens está avaliado em cerca de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 58,8 milhões), segundo levantamento do jornal paraguaio ABC Color.

As apreensões ocorreram entre quinta e sexta-feira, no âmbito de uma investigação sobre supostas irregularidades envolvendo o banco. Vázquez, de 36 anos, é investigado junto com outras 26 pessoas, entre elas o então presidente do Paraguai, Santiago Peña, e o ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), Carlos Carvallo.

Em uma das operações, realizada na residência de Vázquez, no bairro de Mbocayaty, em Assunção, foram encontrados nove veículos de luxo, avaliados em conjunto em aproximadamente US$ 1,8 milhão.

Também foi apreendido um iate da marca Azimut, batizado de Zeus, avaliado em US$ 3,3 milhões. A embarcação estava atracada no complexo residencial Agua Vista, em San Juan del Paraná, no departamento de Itapúa.

Em outra ação, no hangar da Hasc Aviation, na cidade de Luque, os investigadores apreenderam duas aeronaves. Uma delas é um jato Beechcraft King Air 300, registrado em nome do Ueno Bank e avaliado em cerca de US$ 4 milhões. A outra é um Beechcraft Baron B55, bimotor registrado em nome do Grupo Vázquez, com valor estimado em US$ 280 mil.

Somados, os bens identificados até agora chegam a US$ 9,393 milhões. O valor pode se aproximar de US$ 10 milhões quando considerado o possível adicional de preço dos veículos blindados.

Carros de luxo eram usados para ostentação

Segundo informações obtidas pelo ABC Color junto a fontes judiciais, os nove veículos encontrados na casa de Vázquez praticamente não eram utilizados. A coleção ficava exposta em um espaço da residência, como forma de ostentação. Todos os carros eram pretos.

Entre os modelos apreendidos estão uma Mercedes-Benz G580 elétrica, avaliada em US$ 248 mil; um Mercedes-Benz SLS AMG, estimado em US$ 280 mil; um Bentley Continental GT, também avaliado em até US$ 280 mil; e um Porsche 911 GT3, cujo preço pode chegar a US$ 328 mil.

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Também foram encontrados modelos da Toyota, Lexus, BMW e Audi. Pelo menos seis dos nove veículos tinham blindagem, característica que pode acrescentar entre US$ 12 mil e US$ 90 mil ao valor de cada automóvel, dependendo do nível de proteção.

O jornal informou ainda que os investigadores encontraram na residência um documento de registro de uma Ferrari F340 Spider Cabriolet, avaliada em aproximadamente US$ 250 mil.

Investigação envolve ex-presidente e ex-chefe do BC

Além dos ex-dirigentes do Ueno Bank, a investigação alcançou o então presidente paraguaio Santiago Peña e o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo.

Os dois foram formalmente acusados neste sábado. Peña responde por suposta lesão de confiança e administração em proveito próprio. Carvallo foi acusado de lesão de confiança, produção de documentos públicos de conteúdo falso e administração em proveito próprio.

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O Ministério Público pediu a prisão preventiva dos dois, medida decretada pelo juiz especializado em crimes econômicos Humberto Otazú. Peña foi encaminhado ao Regimento de Escolta Presidencial, enquanto Carvallo foi levado à Agrupación Especializada da Polícia.

No núcleo original do caso Ueno, oito ex-dirigentes da instituição foram acusados de crimes como conduta indevida em situações de crise, lesão de confiança, tentativa de fraude e descumprimento do dever de manter livros comerciais.

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