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ypê Caso Ypê: Anvisa libera parte dos produtos, mas mantém restrição a lotes de lava-roupas. Veja quais Seguem suspensos lava-roupas com lote final "1" feitos até 31 de março, além de detergentes e desinfetantes produzidos até dezembro. Fabricante vai recolher voluntariamente sabão líquido para roupas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou para uso os detergentes e desinfetantes da Ypê com lotes terminados em "1" fabricados em janeiro e fevereiro deste ano, após analisar os resultados laboratoriais apresentados pela empresa na semana passada. Permanecem suspensos, porém, os lava-roupas líquidos com lotes terminados em "1" produzidos até 31 de março deste ano, além dos detergentes e desinfetantes da marca fabricados até 31 de dezembro de 2025.

A decisão também marca uma mudança no posicionamento da empresa. A Ypê, que vinha comunicando apenas as opções de reembolso ou troca - sem detalhar este segundo procedimento -, passou a informar que fará o recolhimento voluntário dos lava-roupas líquidos afetados. Até então, a recomendação era manter os produtos em local seguro e aguardar novas orientações.

A expectativa da Ypê era obter a liberação para as três categorias: desinfetantes, detergentes e lava-roupas líquidos de lotes final "1" fabricados entre janeiro e março deste ano. Mas a agência sanitária só liberou os desinfetantes e detergentes produzidos nesse período e manteve a suspensão dos lava-roupas.

Segundo a empresa, o recolhimento voluntário do produto é "uma medida preventiva, inserida na estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional".

A Anvisa pode ordenar o recolhimento compulsório - ou seja, obrigar a empresa a retirar os produtos de circulação -, além de fiscalizar e exigir correções no plano de recolhimento. Nenhuma dessas medidas, porém, foram adotadas no caso até agora.

O que muda com a nova decisão da Anvisa?

Detergentes e desinfetantes: estão suspensos apenas os lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025 (os produtos de janeiro e fevereiro de 2026 foram liberados após resultados satisfatórios). Estão incluídas as linhas: "Lava-louças com enzimas ativas Ypê"; "Lava-louças Ypê"; "Lava-louças concentrado Ypê Green"; "Lava-louças Ypê toque suave"; "Bak Ypê" e "Pinho Ypê".

Lava-roupas líquidos: continuam suspensos os lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.

Quais produtos serão recolhidos pela Ypê?

A empresa fará o recolhimento voluntário dos seguintes produtos da linha Tixan Ypê:

Tixan Ypê Combate ao Mau Odor

Tixan Ypê Cuida das Roupas

Tixan Ypê Antibac

Tixan Ypê Coco e Baunilha

Tixan Ypê Green

Tixan Ypê Express

Tixan Ypê Power Act

Tixan Ypê Premium

Tixan Ypê Maciez

Tixan Ypê Primavera

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