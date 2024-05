A- A+

Rio Grande do Sul Casos de abusos contra mulheres e meninas em abrigos no RS são denunciados Abrigos receberão visitas do Ministério das Mulheres nos próximos dias

Além de necessitarem de materiais de higiene, abrigo, comida e acolhimento, as mulheres do Rio Grande do Sul estão precisando de proteção contra violência. Mulheres e meninas estariam sofrendo abusos em abrigos para pessoas desabrigadas por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. A informação foi compartilhada com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em uma reunião com o Conselho de Mulheres do Rio Grande do Sul.

A denúncia alarmante foi divulgada pela coluna Painel, da Folha de S. Paulo. No texto, é relatado que ao menos 40 mulheres participaram do encontro com a ministra. Segundo a coluna, a ministra irá organizar uma ida de imediato do ministério ao Rio Grande do Sul e uma visita aos abrigos.



Também foram realizados pedidos de artigos básicos. Nas redes sociais do ministério, Cida Gonçalves não comentou a denúncia sobre os abusos, mas reforçou a necessidade de ações voltadas para as mulheres, como doação de:

• Absorventes

• Roupas íntimas (adulto e infantil)

• Fraldas (adulto e infantil)

• Mamadeiras

• Lenços umedecidos

• Itens de higiene pessoal (pasta e escova de dentes, papel higiênico, sabonete)



Os artigos podem ser doados nas agências dos Correios de Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Distrito Federal.



