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Mundo Casos de câncer ligados ao 11 de Setembro sobem mais de 900% em dez anos Diagnósticos de doenças decorrentes da fumaça tóxica do Marco Zero atingem 57 mil pessoas

O número de diagnósticos de câncer entre socorristas e sobreviventes expostos às substâncias tóxicas liberadas nos ataques de 11 de Setembro registrou um aumento de 912% na última década. Os dados foram divulgados pelo Programa de Saúde do World Trade Center, órgão responsável pelo acompanhamento médico das pessoas afetadas pelo poeira tóxica e pelos incêndios decorrentes do colapso das Torres Gêmeas, em Nova York.

Até junho deste ano, 57.044 participantes cadastrados na plataforma haviam sido diagnosticados com algum tipo de tumor. Segundo a instituição, o salto nos índices está associado ao longo período de latência exigido para o desenvolvimento do câncer, somado à expansão no número de pessoas cadastradas no acompanhamento de saúde.

Criada pelo Congresso dos Estados Unidos em 2010 para fornecer atendimento médico gratuito aos afetados, a iniciativa contava com cerca de 60 mil inscritos no primeiro ano. Atualmente, o total de socorristas e cidadãos acompanhados pelo programa alcança a marca de 154 mil pessoas.

A exposição continuada às toxinas no chamado "Marco Zero" atingiu agentes de segurança, trabalhadores do resgate, estudantes e moradores do sul de Manhattan. As complicações de saúde desenvolvidas ao longo dos anos provocaram a morte de mais de 600 integrantes do Corpo de Bombeiros de Nova York e de mais de 450 policiais do departamento local.

Estudos divulgados pelo programa indicam que profissionais expostos ao desastre apresentam incidência significativamente superior de câncer de tireoide, de próstata e de certos tipos de tumores no sangue em comparação com a média da população dos Estados Unidos. Além das neoplasias e de enfermidades respiratórias crônicas, como asma e sinusite, parcela expressiva dos pacientes cadastrados recebe acompanhamento para transtornos de estresse pós-traumático e depressão.

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