Casos de Covid-19 aumentam 60,6% em Pernambuco e passam de 2,4 mil em uma semana

Pernambuco chegou à sétima semana consecutiva de aumento de casos de Covid-19. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o Estado notificou 2.404 diagnósticos da doença na semana epidemiológica 50 do ano, período de 10 a 16 de dezembro.

O aumento de casos em relação à semana epidemiológica 49, de 3 a 9 de dezembro, chega a 60,6% — nesse período, foram registrados 1.497 casos.

Desde a semana epidemiológica 44, Pernambuco observa uma tendência de alta da Covid-19. Naquela semana, de 29 de outubro a 4 de novembro, foram diagnosticados 89 casos. Desde então, o número de casos escalou em todas as semanas.

Na semana 45, de 5 a 11 de novembro, o total mais do que dobrou, subindo para 191 casos. Os diagnósticos positivos seguiram subindo para 327 casos na semana 46 (12 a 18 de novembro), 577 casos na semana 47 (19 a 25 de novembro) e 776 casos na semana 48 (26 de novembro a 2 de dezembro). O aumento entre a semana 44 e a semana 50 chega a 2.601%.

A positividade das amostras analisadas também aumentou ao longo dessas seis semanas: 3,8% na semana 44; 5,2% na semana 45; 9,7% na semana 46; 14,5% na semana 47; 16,6% na semana 48; e 24,9% na semana 49. Na semana 49, a positividade chegou a 28,3%. Os dados não contabilizam os autotestes de Covid-19, cujos resultados não são enviados às autoridades de saúde.

Casos graves

O número de casos graves subiu de 3 na semana 44 para 13 na semana 45. Na semana 46, o total recuou para 4 e voltou a subir na semana 47, com 20 confirmações. Na semana 48, a SES-PE contabilizou 24 casos graves e na 49, 26 casos. Na semana 50, o total de casos graves voltou a subir e chegou a 29.

Transmissão

Segundo a SES-PE, apesar do último trimestre do ano não ser considerado um período de alto risco para transmissão de vírus respiratórios no Estado, o aumento de casos pode ser resultado da "maior intensidade de aglomeração e circulação de pessoas, bem como do relaxamento da adoção de medidas de prevenção não farmacológicas como higienização das mãos, uso de máscaras diante da presença de sintomas respiratórios".

A identificação em estados vizinhos de novas subvariantes inéditas no Brasil (JN.1 e BA.2.86.1) também pode ser responsável pela elevação de casos no Estado, de acordo com a SES-PE.

Vacinação

Apesar do aumento de casos, a cobertura da vacina bivalente da Covid-19 segue em baixa. Os números apontam uma procura tímida da população pelo imunizante que protege contra a variante original e a cepa ômicron. Até o último domingo (17), segundo os dados mais recentes da SES-PE, 15,08% da população elegível recebeu a dose.

"Vale ressaltar que foi recomendada uma nova dose de reforço da vacina Covid-19 (Bivalente) para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses", explicou a pasta.



