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vírus Casos de Covid sobem no país, mas especialistas não veem ameaça às festas de fim de ano Levantamento realizado pelo SindHosp mostrou que 91% dos hospitais privados consultados observaram aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

A ceia de Natal e os fogos de Réveillon estão garantidos. Isso porque — apesar da alta de Covid-19 vivida no país nas últimas semanas — não há indicativos de que as infecções pelo coronavírus desemboquem em uma crise sanitária de grandes proporções, como ocorreu há alguns anos, e desse modo coloquem as festas em perigo.

É o que dizem especialistas em infectologia e epidemiologia ouvidos pelo GLOBO. Dados vindos de diferentes instituições brasileiras, porém, demonstram que é hora de consultar as carteirinhas de vacinação dos elegíveis a receber as doses de vacina contra a Covid para proteger-se antes das festas, que podem sim ser eventos transmissores.

Para se ter uma ideia do atual cenário, levantamento realizado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do estado de São Paulo (SindHosp) mostrou que 91% dos hospitais privados consultados observaram aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos prontos socorros e serviços de urgência nos 15 dias anteriores a 23 de novembro.

A maior parte desses casos (53%) foi classificada como casos de Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por sua vez, traz uma análise mais nacionalizada. O boletim InfoGripe mostrou que os casos graves de Covid seguem aumentando em nove estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e no Distrito Federal.

Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), pondera que, apesar das altas, é difícil imaginar um cenário de crise nacional perto das festas de final de ano. Também será necessário mais tempo de observação para ver como o vírus se comporta na temporada, já que a infecção tem tido disseminações distintas a cada ano.

— Ainda não dá para dizer que a Covid-19 tenha uma temporada de fim de ano bem definida no Brasil. Já vimos os casos aumentarem nessa época em outros anos, então a alta atual não chega a surpreender. O que ainda não conseguimos prever com segurança é em que mês ela vai começar, quanto tempo vai durar ou qual será a sua intensidade — explica.

— Com a influenza, temos uma referência mais clara. No Sul e no Sudeste, por exemplo, a gripe costuma circular com mais intensidade no outono e no inverno. O vírus sincicial respiratório (VSR), uma das principais causas de bronquiolite em bebês, também apresenta períodos de maior circulação relativamente conhecidos, que variam conforme a região. Isso permite que os serviços de saúde se preparem com antecedência.

A opinião é compartilhada por Renato Kfouri, médico infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim). Ele explica que, embora acredite-se que as aglomerações possam ter uma participação no aumento de casos da Covid-19, eventos de grande movimentação popular neste ano, como o Carnaval e a Copa do Mundo, realizada no México, Canadá e Estados Unidos, não foram capazes de criar grandes surtos nacionais ou internacionais. Ou seja, não é certo atrelar festas populares ou celebrações com um claro estopim para o aumento da Covid-19.

— A Covid ainda não tem uma sazonalidade marcada. E a alta de casos não tem se relacionado muito com aglomeração. Houve o Carnaval sem aumento de casos e também a Copa do Mundo dessa maneira. Houve ainda a COP 30 no Pará e não teve aumento. O que causa esse crescimento de casos é a chegada de novas variantes. Como estamos vendo agora. Isso acontece porque essa cepa encontra pessoas mais vulneráveis, justamente quando se torna capaz de ter maior transmissibilidade — afirma. — São condições climáticas, variantes novas e o encontro desses fatores com pessoas vulneráveis. A diferença para os outros vírus respiratórios é que a Covid não tem um padrão bem definido.

Vacina

Wanderson Oliveira, professor de medicina no Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos (Uniceplac), responsável pela resposta da Covid-19 do Ministério da Saúde no início da pandemia, explica que o cenário de agora não figura como uma “nova onda”. E que, em outros anos, a doença teve picos de alta no segundo semestre — sem meses definidos. A preocupação do especialista neste momento está em quem não busca a proteção nos postos de saúde.

— O que me preocupa primeiro é que há baixa proteção vacinal nos grupos mais vulneráveis, que são os idosos, as crianças e as pessoas imunocomprometidas. Vale lembrar que os idosos e os imunossuprimidos deveriam estar recebendo a vacinação a cada seis meses. As pessoas acham que tudo bem buscar a vacina uma vez por ano e isso não é verdade. Isso valia para as primeiras variantes da Covid. Agora não vale mais — explica. — Alguns estudos chegam a sugerir que a proteção (vacinal) agora dura cerca de sete meses.

Wanderson diz que, para os que têm indicação, é positivo buscar as doses da vacina ainda nas próximas semanas, antes das festas de fim de ano. Desse modo, essas crianças (que podem ter aplicações atrasadas) idosos e pessoas imunossuprimidas podem comparecer aos eventos sociais com maior tranquilidade.

— É agora a hora de vacinar. Pois os anticorpos levarão duas semanas para ser gerados, a tempo das festas de final de ano — lembra.

Impacto menor

É importante lembrar que o número de infecções ainda está longe de patamares de anos anteriores. Isso é possível notar por meio de dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Boletim Epidemiológico mais recente da doença, divulgado no dia 21 de novembro, as infecções de síndromes gripais para Covid totalizaram 159.275 casos em todo o ano. O volume é 59% menor do que os 388.266 casos da mesma semana epidemiológica do ano passado.

O documento deste ano, contudo, destaca um crescimento em nível de “alerta” no Rio de Janeiro e no Pará, em relação aos casos graves. Para o resto do país, o material aponta que o crescimento da Covid-19 acontece em “níveis baixos”. Os dados ainda mostram que “as vacinas contra a Covid-19 seguem eficazes contra hospitalizações e óbitos pelas variantes em circulação”.

Dados recentes reforçam a ideia de que o vírus, apesar de apresentar patamares inferiores de casos a 2025, por exemplo, inspira cautela para quem pode ser suscetível a casos graves ou convive com pessoas que são parte desse grupo para quem há perigo.

Um levantamento feito na virada do mês, realizado pelo Instituto Todos Pela Saúde, por exemplo, mostrou que este novembro apresentou positividade de testes recorde, 20% das análises na rede privada, o maior número do ano. Nesta semana, contudo, esse indicador apresentou uma pequena oscilação para baixo, chegando a 19% de positivos. Ainda é um valor alto em comparação com outros momentos deste ano.

Anderson Brito, coordenador científico do Instituto Todos Pela Saúde diz que é possível que, nos próximos dois ou três meses, a variante em ação com mais intensidade (chamada PJ.2.1) encontre desafios para seguir se disseminando. Embora neste momento, ainda haja uma grande predominância de casos.

Os dois mecanismos estão conectados: após atingir um volume grande de pessoas suscetíveis, a variante começa a perder potência pois torna-se mais difícil encontrar organismos novos para infectar. Anderson dá um exemplo para explicar essa dinâmica:

— As pessoas suscetíveis a uma nova variante são como palha seca em um incêndio. O fogo se alastra num primeiro momento, mas chega um ponto em que a chama não acha mais matéria para consumir. O vírus é parecido, pois explora o território de pessoas suscetíveis, mas chega um ponto em que ele não consegue mais avançar. Desse modo, os casos começam a cair — afirma. — Há, porém, outra variante circulando no Brasil que poderia aumentar mais uma vez os casos. E não seria rara uma dinâmica como essa. Só que hoje o cenário é totalmente diferente do que vivemos no passado.

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