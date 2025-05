Casos notificados de dengue caem mais de 71% em Pernambuco em 2025, aponta boletim da SES-PE

A- A+

O total de casos notificados de dengue em Pernambuco caiu 71,4% nas 19 primeiras semanas epidemiológicas deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados fazem parte de boletim de arboviroses divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nesta quarta-feira (14).

O balanço mostra que, entre 29 de dezembro de 2024 e o último sábado (10) — período que corresponde ao período das 19 semanas —, o estado contabilizou 14.464 casos notificados de dengue.

Desses, 2.989 foram confirmados, incluindo 42 casos graves. Duas pessoas morreram em decorrência da dengue este ano em Pernambuco.

Entre os municípios pernambucanos, há 126 com baixa incidência de casos, 33 com incidência média e outros dez com alta incidência.

O boletim também mostra que foram notificados em 2025 2.271 casos de chikungunya, com 329 confirmações.

Para o zika, houve 376 casos notificados, porém sem confirmações.

E em relação à febre do Oropouche, já foram registrados 176 casos desde maio de 2024, sendo cinco deles confirmados em 2025.

