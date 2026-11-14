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CORONAVÍRUS Casos graves de Covid-19 aumentam no país; saiba quem pode se vacinar Imunizante está disponível no SUS de forma rotineira para grupos de risco como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas imunocomprometidas

Dados da última edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz alertam que os casos graves de Covid-19 seguem em alta no Brasil. A análise mais recente mostra que o aumento nas internações pela infecção pelo coronavírus Sars-CoV-2 ocorre principalmente no Centro-Sul (Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Paraná) e Nordeste (Bahia).

Por outro lado, o documento destaca que o cenário não é preocupante, mas alerta para a importância de estar com a vacinação em dia.

"Apesar da situação ainda não ser preocupante, o aumento de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) por Covid-19 indica que o vírus está circulando na população e é importante que as pessoas verifiquem se estão com o esquema vacinal completo", orienta a pesquisadora Tatiana Portella, do Infogripe, em nota.

O monitoramento do Ministério da Saúde, que não se restringe aos casos graves, também identificou uma tendência crescente nas últimas seis semanas dos casos de síndrome gripal pela Covid-19.

Outro monitoramento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) com testes de laboratórios do país aponta que a positividade, que é a proporção dos exames realizados que têm resultado positivo para Covid-19, também começou a crescer.

Mas, de acordo com a pasta, esse aumento de positividade "segue uma tendência dos anos anteriores, onde já observávamos uma onda de Covid-19 no segundo semestre".

Quem pode se vacinar contra Covid-19?

A vacinação de rotina contra a Covid-19 continua mesmo após o fim da pandemia, mas apenas para grupos de risco. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação primária de crianças entre 6 meses e 4 anos, com três doses aplicadas aos 6, 7 e 9 meses.

Quem atrasa pode retomar o esquema até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, respeitando intervalo mínimo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira.

Gestantes devem receber uma dose a cada gravidez; e idosos com 60 anos ou mais devem receber uma dose de reforço a cada seis meses. Também é indicada uma dose semestral de reforço para imunocomprometidos e uma anual para demais grupos prioritários, como trabalhadores da saúde.

Confira abaixo todos os grupos que podem se vacinar contra a Covid-19 pelo SUS:

Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e doenças graves do pulmão;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Indígenas, quilombolas e ribeirinhos;

Pessoas em situação de rua;

Pessoas privadas de liberdade;

Moradores de instituições de longa permanência;

Trabalhadores dos Correios;

Puérperas que não se vacinaram durante a gravidez;

Gestantes;

Crianças de 6 meses a 4 anos;

Pessoas imunocomprometidas.

Para se vacinar, basta procurar um posto de saúde.

Para os demais grupos, a prevenção contra Covid-19 se baseia em medidas de proteção individual, como higienização das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscaras, ambientes ventilados e evitar o contato próximo com pessoas sintomáticas.

Sintomas

Os sintomas da Covid-19 são semelhantes aos de uma gripe ou resfriado comum, variando de leves a graves. Eles costumam aparecer entre 2 e 14 dias após o contato com o vírus. Os mais comuns são:

Dor de garganta;

Coriza ou nariz entupido;

Dor de cabeça;

Tosse, geralmente seca;

Febre ou calafrios;

Cansaço e fadiga;

Dores no corpo e dores musculares;

Espirros;

Sintomas gastrointestinais (como diarreia, náuseas ou dor abdominal).

Sintomas de alerta para casos graves e que demandam procurar atendimento médico de urgência imediatamente são:

Falta de ar ou dificuldade para respirar;

Dor ou pressão persistente no peito;

Confusão mental ou desorientação;

Coloração roxa ou azulada nos lábios ou no rosto;

Queda na saturação de oxigênio.

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