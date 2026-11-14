Casos graves de Covid-19 aumentam no país; saiba quem pode se vacinar
Imunizante está disponível no SUS de forma rotineira para grupos de risco como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas imunocomprometidas
Dados da última edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz alertam que os casos graves de Covid-19 seguem em alta no Brasil. A análise mais recente mostra que o aumento nas internações pela infecção pelo coronavírus Sars-CoV-2 ocorre principalmente no Centro-Sul (Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Paraná) e Nordeste (Bahia).
Por outro lado, o documento destaca que o cenário não é preocupante, mas alerta para a importância de estar com a vacinação em dia.
"Apesar da situação ainda não ser preocupante, o aumento de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) por Covid-19 indica que o vírus está circulando na população e é importante que as pessoas verifiquem se estão com o esquema vacinal completo", orienta a pesquisadora Tatiana Portella, do Infogripe, em nota.
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O monitoramento do Ministério da Saúde, que não se restringe aos casos graves, também identificou uma tendência crescente nas últimas seis semanas dos casos de síndrome gripal pela Covid-19.
Outro monitoramento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) com testes de laboratórios do país aponta que a positividade, que é a proporção dos exames realizados que têm resultado positivo para Covid-19, também começou a crescer.
Mas, de acordo com a pasta, esse aumento de positividade "segue uma tendência dos anos anteriores, onde já observávamos uma onda de Covid-19 no segundo semestre".
Quem pode se vacinar contra Covid-19?
A vacinação de rotina contra a Covid-19 continua mesmo após o fim da pandemia, mas apenas para grupos de risco. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação primária de crianças entre 6 meses e 4 anos, com três doses aplicadas aos 6, 7 e 9 meses.
Quem atrasa pode retomar o esquema até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, respeitando intervalo mínimo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira.
Gestantes devem receber uma dose a cada gravidez; e idosos com 60 anos ou mais devem receber uma dose de reforço a cada seis meses. Também é indicada uma dose semestral de reforço para imunocomprometidos e uma anual para demais grupos prioritários, como trabalhadores da saúde.
Confira abaixo todos os grupos que podem se vacinar contra a Covid-19 pelo SUS:
- Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e doenças graves do pulmão;
- Trabalhadores da saúde;
- Pessoas com deficiência permanente;
- Indígenas, quilombolas e ribeirinhos;
- Pessoas em situação de rua;
- Pessoas privadas de liberdade;
- Moradores de instituições de longa permanência;
- Trabalhadores dos Correios;
- Puérperas que não se vacinaram durante a gravidez;
- Gestantes;
- Crianças de 6 meses a 4 anos;
- Pessoas imunocomprometidas.
Para se vacinar, basta procurar um posto de saúde.
Para os demais grupos, a prevenção contra Covid-19 se baseia em medidas de proteção individual, como higienização das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscaras, ambientes ventilados e evitar o contato próximo com pessoas sintomáticas.
Sintomas
Os sintomas da Covid-19 são semelhantes aos de uma gripe ou resfriado comum, variando de leves a graves. Eles costumam aparecer entre 2 e 14 dias após o contato com o vírus. Os mais comuns são:
- Dor de garganta;
- Coriza ou nariz entupido;
- Dor de cabeça;
- Tosse, geralmente seca;
- Febre ou calafrios;
- Cansaço e fadiga;
- Dores no corpo e dores musculares;
- Espirros;
- Sintomas gastrointestinais (como diarreia, náuseas ou dor abdominal).
Sintomas de alerta para casos graves e que demandam procurar atendimento médico de urgência imediatamente são:
- Falta de ar ou dificuldade para respirar;
- Dor ou pressão persistente no peito;
- Confusão mental ou desorientação;
- Coloração roxa ou azulada nos lábios ou no rosto;
- Queda na saturação de oxigênio.