A- A+

Notícias Cassinos online: Grupo Silvio Santos recebe licença para operar bets no Brasil Através da empresa TQJ-PAR, que faz parte do grupo, as marcas Baú Bingo, Tele Sena Bet e Bet do Milhão foram liberadas; confira

A Secretaria de Prêmios e Apostas concedeu a liberação de licença definitiva para o Grupo Silvio Santos operar no mercado de apostas no Brasil. Através da empresa TQJ-PAR, que faz parte do grupo, as marcas Baú Bingo, Tele Sena Bet e Bet do Milhão foram liberadas.

A legalização e o controle do setor resultam em práticas mais vantajosas, como o fato de que em sites regulamentados, é comum encontrar bônus sem depósito, incentivando o cadastro de novos usuários. Aposta é assunto para adultos.

As licenças obtidas contam com duração inicial de cinco anos, mediante o pagamento da outorga de R$ 30 milhões. Portanto, todas as empresas que conseguiram a legalização se enquadraram nos termos e, com isso, podem explorar até três marcas cada uma.



Brasil vive expectativa da legalização dos jogos físicos

Desde 1º de janeiro de 2025, as apostas online estão oficialmente regulamentadas pelo Governo. No entanto, a exploração de jogos de azar em estabelecimentos físicos continua proibida, mas a expectativa é que não fique por muito tempo.

Recentemente, um Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, agora, aguarda deliberação no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destacou que espera pautar o tema em breve, já que colocou em urgência no Senado.

Caso seja aprovado, o texto seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já sinalizou sua disposição em ratificar a medida, caso esta seja a vontade do Senado.

É importante destacar que a liberação do setor promete uma arrecadação anual de até R$ 20 bilhões em impostos. Além disso, o setor poderá gerar cerca de 1 milhão de novos empregos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da economia e turismo do país.



Tema ainda gera debates

O senador Irajá (PSD-TO) é o relator do projeto e um dos principais apoiadores para a legalização definitiva no Brasil. Segundo ele, a proposta é uma oportunidade de desenvolvimento para o país.

"A atual proibição não funciona, pois 70% dos brasileiros e brasileiras acreditam que ela não reduz a oferta de jogos ilegais no país. Apenas 25% ainda acham que a lei consegue conter a prática criminosa do jogo clandestino, dominado pelo crime organizado", declarou o senador.

Irajá ainda destacou que a legalização visa combater lavagem de dinheiro e também o financiamento do crime organizado, já que as regras serão mais rígidas.

"Regulamentar é garantir fiscalização e proteção à nossa sociedade, e os brasileiros apoiam exatamente isso", completou.

Apesar dos apoiadores apresentarem vários fatores importantes para a liberação das apostas no país, ainda existem os críticos, um deles é o senador Eduardo Girão (Novo-CE). De acordo com ele, o Brasil passa por uma CPI das Bets que torna inconcebível a liberação.

"Pesquisas indicam que as bets pegam pessoas até 49 anos. A partir daí, é bingo, é cassino. É uma covardia, vai virar o país da jogatina", afirmou.

Portanto, embora a legalização dos jogos físicos no Brasil esteja cada vez mais próxima, a proposta ainda enfrenta resistência e deve gerar intensos debates no Senado nos próximos dias.

Veja também