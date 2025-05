Castigo físico causa resultados exclusivamente negativos na criança, diz novo estudo; saiba quais

A- A+

Punir fisicamente crianças tem resultados negativos, incluindo problemas de saúde, menor desempenho acadêmico e desenvolvimento socioemocional prejudicado, segundo uma análise publicada na Nature Human Behavior.

Em 2006, o Secretário-Geral das Nações Unidas pediu a proibição do castigo corporal — atos de força física para infligir dor, como palmadas, sacudidelas e palmadas — em crianças. Até o momento, 65 países em todo o mundo instituíram proibições totais ou parciais da prática.

— Alguns acadêmicos sugeriram que o castigo físico pode ter efeitos diferentes em países onde é mais prevalente ou socialmente normativo, uma perspectiva conhecida como hipótese da normatividade cultural — afirma o autor principal Jorge Cuartas, professor assistente de psicologia aplicada na Escola de Cultura, Educação e Desenvolvimento Humano Steinhardt da Universidade de Nova York.

Segundo o pesquisador, a falta de dados de países de baixa e média renda tornou difícil entender o equilíbrio entre os danos universais e específicos do contexto do castigo físico durante a infância.

Os pesquisadores analisaram 195 estudos relacionados a castigos corporais publicados entre 2002 e 2024. Os estudos cobriram 92 países de baixa e média renda e 19 resultados relacionados a relacionamentos entre pais e filhos, saúde mental e física, comportamento violento, atitudes em relação à violência, uso de substâncias, função cognitiva, habilidades socioemocionais, sono, habilidades motoras e probabilidade de ser um trabalhador infantil.

Eles descobriram que o castigo físico estava significativamente associado a consequências negativas em 16 dos 19 resultados:

piores relacionamentos entre pais e filhos,

ser vítima de violência,

perpetrar violência (incluindo violência do parceiro íntimo na idade adulta),

aprovar violência,

problemas de saúde física,

problemas de saúde mental,

uso de substâncias,

resultados acadêmicos ruins,

habilidades de linguagem prejudicadas,

função executiva prejudicada,

habilidades socioemocionais prejudicadas,

problemas comportamentais gerais,

problemas de comportamento internalizantes (por exemplo, depressão e abstinência),

comportamentos externalizantes (por exemplo, agressão e destruição),

desenvolvimento infantil prejudicado e qualidade do sono.

— A consistência e a força dessas descobertas sugerem que o castigo físico é universalmente prejudicial a crianças e adolescentes. No futuro, mais pesquisas são necessárias para identificar estratégias eficazes para prevenir o castigo físico em escala global e garantir que as crianças sejam protegidas de todas as formas de violência para apoiar seu desenvolvimento saudável — afirma Cuartas.

