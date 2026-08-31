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Saúde animal Castra Móvel abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos em Olinda em setembro Serviço gratuito de castração de cães e gatos ocorre no bairro de Jardim Brasil entre os dias 8 e 19 de setembro

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, leva o serviço de castração gratuita de cães e gatos para o bairro de Jardim Brasil.

A ação do Castra Móvel, por meio da Secretaria Executiva de Proteção Animal da prefeitura de Olinda, em parceira com o governo de Pernambuco, será realizada entre 8 e 19 de setembro.

Os atendimentos ocorrem na Rua Maria Sodré da Mota, no bairro de Jardim Brasil, durante o período da ação, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e bem-estar animal.

A iniciativa busca facilitar o acesso dos tutores ao procedimento e contribuir para o controle populacional de cachorros e gatos no município.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio deste link.

Serviço

Castra Móvel – Olinda

Data: 8 a 19 de setembro

Local: Rua Maria Sodré da Mota, Jardim Brasil

Serviço: Castração de cães e gatos

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