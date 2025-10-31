A- A+

VIOLÊNCIA NO RIO Castro anuncia identificação de 59 mortos na megaoperação no Rio Governador destacou que todos os identificados possuem antecedentes criminais e que a maioria ocupava posições de chefia no crime organizado

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), em seu perfil no Instagram, o balanço preliminar com a identificação de 59 dos 117 suspeitos mortos na megaoperação policial nos complexos da Penha e Alemão.

No vídeo, ele estava ao lado do secretário de Polícia Civil, Felipe Curi. Ele destacou que todos os identificados até o momento possuem antecedentes criminais e que a maioria ocupava posições de chefia no crime organizado.

Segundo o governador, 22 dos mortos eram de outros estados: seis do Pará, seis do Amazonas, três da Bahia, dois de Goiás, dois do Espírito Santo, dois do Ceará e um da Paraíba.

Entre eles, há nomes apontados como chefes do tráfico em diferentes regiões do país, como Russo, de Vitória (ES); Chico Rato, de Manaus (AM); Mazola, ligado ao tráfico em Feira de Santana (BA); e Fernando Henrique dos Santos, identificado como chefe de facção em Goiás.

Um relatório sobre a operação será encaminhado às autoridades competentes nos próximos dias.

Felipe Curi elogiou o trabalho da perícia, que classificou como fantástico:

"Um trabalho fantástico feito pela nossa perícia, pela força-tarefa que nós fizemos no IML com nossos perigos legistas, com a rápida identificação desses narcoterroristas que foram neutralizados na Operação Contenção, e mostra justamente que o trabalho de investigação, e de inteligência que foi realizado nessa operação pelas polícias civis e militares estavam corretos".



Veja também