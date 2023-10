A- A+

Rio de Janeiro Castro e Capelli vão dar entrevista coletiva para abordar caso dos médicos executados no Rio Entre os temas do encontro estão as ações das polícias Civil e Federal. Quatro suspeitos de terem praticado o crime foram encontrados mortos

O governador do Rio Cláudio Castro receberá, no fim da manhã dessa sexta-feira (5), o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, no Palácio Guanabara. Após o encontro os dois darão uma entrevista coletiva. Um dos principais temas será as ações das polícias do Rio e a Federal no caso dos médicos executados num quiosque na Barra da Tijuca, no começo da madrugada de quinta-feira. Quatro suspeitos de terem praticado o crime foram encontrados mortos na Zona Oeste.

Os corpos dos traficantes suspeitos foram encontrados nos arredores da Gardênia Azul. Entre eles está Philip Motta Pereira, o Lesk, suspeito de ter sido um dos responsáveis por iniciar uma guerra envolvendo traficantes e milicianos. Além dele, também foi identificado Ryan Soares de Almeida, natural de Belo Horizonte e considerado o braço direito de Lesk.

Ryan e os outros dois mortos estavam num HRV, abandonado na Rua Abraão Jabor, no Camorim. O traficante foi preso em dezembro de 2020 por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Ele deixou a Cadeia Pública Jorge Santana em setembro de 2021.

A suspeita da polícia é de que eles tenham sido mortos pela própria facção, após terem matado os médicos por engano. A principal linha de investigação da polícia é que o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida tenha sido confundido com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa. Outros dois suspeitos mortos ainda não foram identificados pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Quem é Taillon?

Taillon teria envolvimento da morte de um dos aliados de Lesk, Paulo Aragão Furtado, conhecido como Vin Diesel, em 16 de setembro. No último dia 29, Taillon, que estava preso, recebeu liberdade condicional. Além disso, segundo a polícia, o paramilitar mora próximo ao quiosque onde os médicos foram mortos e costumava frequentar o local.

A polícia também acredita que Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, conhecido como BMW, esteja envolvido no ataque aos ortopedistas, na madrugada de quinta-feira. BMW foi responsável por diversas mortes ocorridas nos últimos meses na Gardênia Azul e no Anil, ambas localizadas em Jacarepaguá.

Médicos executados na Barra

Diego Half Bomfim, Perseu Ribeiro e Marcos Andrade Corsato eram médicos que estavam em um quiosque na Avenida Lúcio Costa, altura do número 2630, em frente ao Hotel Windsor, onde estavam hospedados para participar de um congresso de ortopedia. O crime aconteceu por volta de 1h, quando criminosos armados saíram de um carro branco e fizeram disparos contra o grupo.

Como aconteceu o crime?

Uma câmera de segurança flagrou o momento do ataque. As imagens mostram toda a movimentação dos assassinos. Após fazer os primeiros disparados eles voltam para o carro, mas alguns retornam e voltam a atirar contra os médicos. O ataque levou cerca de 20 segundos.

Veja também

ATAQUE EM QUIOSQUE "Pessoal, tô bem, viu? Só algumas fraturas", diz médico sobrevivente ao ataque a tiros no Rio após cirurgia de dez horas