tragédia Castro elogia ação com mais de 120 mortos: 'de vítimas lá só tivemos os policiais' Declaração foi dada após o governador do Rio ter se reunido na manhã de quarta-feira com integrantes da cúpula da segurança pública do estado e governadores de direita

O governador Cláudio Castro (PL) classificou a megaoperação que resultou em ao menos 124 mortos como um "sucesso" e afirmou que "de vítimas lá só tivemos os policiais". A declaração foi dada após o mandatário ter se reunido na manhã de quarta-feira com integrantes da cúpula da segurança pública do estado e governadores de direita aliados para um balanço da investida contra o Comando Vermelho, realizada na véspera. Enquanto falava no Palácio da Guanabara, 60 corpos levados para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, eram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para serem identificados e reconhecidos pelos parentes.

Castro se reuniu, via teleconferência, com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC) e de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil).

— Fiquei feliz em ver que todos eles perceberem o impacto de algumas ações ações judiciais tiveram o impacto no crescimento dessas organizações criminosas no Rio. Os governadores percebem isso claramente. Vejo como o início de um novo momento em que poderemos livrar os fluminenses, mas também os brasileiros, da criminalidade — disse o governador. — Nós não furtaremos de fazer a nossa parte, mostramos um duro golpe na criminalidade — acrescentou.

O governador respondeu às críticas de autoridades do governo federal.

— Eu queria deixar uma fala muito clara. O governador desse estado e nenhuma secretaria vai ficar respondendo qualquer ministro ou outro agente que queira transformar esse momento em uma batalha política. Quem quiser somar, estará muito bem-vindo. Aos outros, o nosso único recado é suma. Ou soma, ou suma. Não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houveram. Esperamos um foco no Rio de Janeiro, de integração e de financiamento, já que há tanta preocupação, espero que eles nos ajudem sim — disse Castro.

Castro também disse que acompanha a reunião que acontece em Brasília hoje e aguarda um novo contato do governo e o envio de uma autoridade federal para o Rio.

— Os governadores tem muito a percepção de que grande parte das lideranças criminosas de seus estados passa por aqui. Toda ajuda será bem-vinda, mas será técnica e ordeira, sem politicagem — complementou.

