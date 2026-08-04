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Mundo Catadores na Itália recuperam bilhete de loteria perdido de 1 milhão de euros Bilhete de loteria instantânea estava "milagrosamente intacto", disse Roberto Nicola Toscano, gerente da empresa SANB na região da Puglia

Coletores de lixo na Itália conseguiram recuperar um bilhete premiado da loteria no valor de um milhão de euros (5,8 milhões de reais) depois que a ganhadora pediu ajuda para encontrá-lo, informou a empresa de gestão de resíduos à AFP.

O bilhete de loteria instantânea estava "milagrosamente intacto" depois que os funcionários da coleta vasculharam pilhas de lixo em seu caminhão, disse Roberto Nicola Toscano, gerente da empresa SANB na região da Puglia, no sul da Itália.

Toscano explicou que, quando a ganhadora foi conferir seu bilhete em uma loja local no domingo, após o sorteio, a máquina indicou que não era possível pagar, já que os pequenos comércios só podem pagar prêmios menores.

Mas a mulher — que permanece anônima — não sabia que havia ganhado o prêmio principal.

"A ganhadora sempre jogava os mesmos números porque eles estavam associados a um ente querido", disse Toscano.

Quando ela voltou para casa, um familiar lhe contou que seus números habituais haviam sido premiados. Eles imediatamente voltaram à loja, apenas para descobrir que o bilhete já havia sido jogado no lixo e o lixo já havia sido recolhido.

"Refizemos o percurso do bilhete, sem muita esperança de encontrá-lo, pois já havia sido recolhido por um caminhão de lixo", disse Toscano à AFP.

No entanto, eles conseguiram identificar o caminhão correto e pará-lo.

Devido aos riscos representados pelo material potencialmente perigoso presente nos resíduos, o veículo foi levado para uma empresa especializada e equipada para realizar a busca, explicou.

Os trabalhadores procuraram por mais de um dia, encontrando vários bilhetes e fragmentos de cupons.

Quando a ganhadora soube que haviam encontrado seu bilhete premiado, "ela chorou de emoção", contou Toscano.

O desastre evitado, no entanto, teve um preço. A SANB, localizada em Bitonto, nos arredores de Bari, é um órgão público, o que significa que o custo da busca teria recaído sobre os contribuintes.

Toscano afirmou que fez a mulher assinar um termo se comprometendo a "cobrir todos os custos adicionais" incorridos.

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