Mutirão sustentável Catadores transformam resíduos recicláveis em renda nos municípios do Litoral Sul de Pernambuco Atividades acontecem de quinta (29/2) até sábado (02/03), em Tamandaré, Sirinhaém e São José da Coroa Grande

Em parceria com o Programa Mãos Pro Futuro, as Associações de Catadores de Materiais Recicláveis do Litoral Sul de Pernambuco se unem para realizar um grande mutirão de conscientização sobre a reciclagem de resíduos sólidos.

As cooperativas Acamasul, Acamares e ACMRBE com a participação do Consórcio Portal da Mata Sul realizarão, nos dias 29 de fevereiro, 1º e 2 de março, respectivamente nos municípios deTamandaré, Sirinhaém e São José da Coroa Grande, mutirões de conscientização sobre reciclagem nas localidades em que ficam os Pontos de Entrega Voluntária (PEV) das associações.

As atividades acontecem nos meses de fevereiro e março ainda período de alta estação do verão, quando há aumento de geração de resíduos nas cidades litorâneas e turísticas, principalmente no Nordeste brasileiro, aumentando a preocupação para o descarte correto dos resíduos.

A ação tem como objetivo gerar um maior engajamento da população com práticas mais sustentáveis como a separação de resíduos para a coleta seletiva e a sua destinação adequada nos PEVs.

Os eventos envolverão as comunidades visando transformar o cenário ambiental nos municípios promovendo a responsabilidade cívica local, através da divulgação do trabalho realizado pelas associações.

PRESENÇA FEMININA

As associações dos três municípios participantes do mutirão possuem forte representatividade feminina. Chefes de família, elas ressaltam a importância da renda que advém da reciclagem de materiais nos municípios:

"Transformamos o lixo em renda. São 13 pessoas aqui, onde coletamos em média 21 toneladas por mês," destaca Jessica de Lima, presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Sirinhaém (Acamares).

A secretária da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Mata Sul (Acamasul), Lenilda Soares ressalta que além da geração de renda, a reciclagem é essencial para a conservação ambiental:

“Além de conseguir renda, a gente consegue entender a importância de coletar material reciclável".

A associação conta com 13 sócios e coleta 20 toneladas por mês em Tamandaré. Carla Iscalaty da Silva Lins, presidente da ssociação de Catadores de Material Reciclável Boa Esperança, enfatiza o compromisso dos trabalhadores em São José da Coroa Grande.

“Aproveitamos a oportunidade de emprego que nos é oferecida e a expandimos para vizinhos e mais pessoas da comunidade”, afirmou.

Além das ações de conscientização, o mutirão contará com a presença de autoridades locais, como representante do Portal Sul Consórcio, Secretários Municipais e membros das Associações de Catadores, que farão esclarecimentos sobre coleta seletiva e reciclagem.

O evento reforça o compromisso coletivo com a construção de um futuro ambientalmente responsável.

PROGRAMA MÃOS PRO FUTURO

O Mãos Pro Futuro foi desenvolvido pela ABIHPEC em 2006 como uma alternativa viável para suas associadas no gerenciamento de resíduos sólidos pós-consumo.

O programa nasceu com o propósito de criar oportunidades de trabalho, desenvolver e gerar mais renda àqueles que vivem da reciclagem de resíduos, além de contribuir com o meio ambiente, reduzindo o volume de resíduos que seriam encaminhados para o aterro.

Em 2009 o programa iniciou a parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes) e em 2014 com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados).

Atualmente, o programa atende cerca de 200 cooperativas localizadas em 26 estados brasileiros e no DF, envolvendo cerca de 6.000 cooperados.

Mais informações: https://www.maosprofuturo.org.br/

Serviço

Mutirão Portal da Reciclagem

Tamandaré

29/02 - às 8h - Ponto de concentração: Praça da Juventude - Avenida Bezerra

Sobrinho, Tamandaré – PE.

Sirinhaém

01/03 - às 8h - Ponto de concentração: Praça 15 de Janeiro - Distrito de Santo Amaro, Sirinhaém -PE.

São José da Coroa Grande

02/03 - às 8h - Ponto de concentraça o: Praça Constantino Gomes, São José da Coroa Grande – PE.

