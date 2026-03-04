Qui, 05 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Catar anuncia evacuação nos arredores da embaixada dos EUA

Ministério do Interior fez o anúncio após ataques iranianos atingirem o país do Golfo

Reportar Erro
Rastros de foguetes são vistos em Tel Aviv em meio a uma nova série de ataques iranianosRastros de foguetes são vistos em Tel Aviv em meio a uma nova série de ataques iranianos - Foto: Jack Guez / AFP

O Catar começou a evacuar moradores da capital que vivem nas imediações da embaixada dos Estados Unidos, informou o Ministério do Interior nesta quinta-feira (5, data local), após ataques iranianos atingirem o país do Golfo.

Leia também

• Israel e EUA obtiveram 'triunfos históricos' na guerra, diz gabinete de Netanyahu

• Míssil iraniano atinge base americana no Catar

• Federação do Catar suspende torneios após ataques do Irã; Finalíssima pode ser afetada

"As autoridades competentes estão evacuando os moradores que vivem nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos como medida de precaução temporária", publicou a pasta na rede social X.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter