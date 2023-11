A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas confirma que trégua em Gaza com Israel é prolongada por dois dias Trégua terminaria nesta segunda (27)

O Hamas confirmou, nesta segunda-feira (27) que a trégua com Israel na Faixa de Gaza, que deveria terminar na manhã de terça-feira (28), será prorrogada até quinta-feira às 7h locais (2h no horário de Brasília).

O movimento islamista palestino anunciou em nota que "um acordo foi alcançado com os irmãos do Catar e Egito", mediadores nas negociações, para prorrogar "a trégua humanitária em dois dias adicionais, com as mesmas condições que a trégua anterior".

Um pouco antes, o Catar havia informado a prorrogação da trégua, que, inicialmente, erá de quatro dias e terminaria nesta terça.



"O Estado do Catar anuncia que, como parte da mediação em curso, houve um acordo para estender a trégua humanitária em dois dias adicionais na Faixa de Gaza", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed Al Ansari, na rede social X.

