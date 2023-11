Catar anuncia que trégua em Gaza e libertação de reféns começarão na sexta-feira

A- A+

A trégua nos combates entre Israel e o Hamas em Gaza entrará em vigor às 7h00 de sexta-feira (2h00 no horário de Brasília) e os primeiros reféns detidos pelo movimento islamista palestino serão libertados à tarde, anunciou nesta quinta-feira (23) um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

"A pausa começará às 7h00 desta sexta-feira (…) e o primeiro grupo de reféns civis será entregue aproximadamente às 16h00 do mesmo dia", informou Majed al Ansari.

O porta-voz indicou que serão libertadas treze mulheres e crianças, das mesmas famílias, sequestradas em Gaza pelo movimento islamista.

"Um certo número de civis será libertado todos os dias até atingir o total acordado de 50 no final dos quatro dias", disse ele.

O acordo de trégua entre Israel e o Hamas, em guerra desde 7 de outubro, foi anunciado na quarta-feira após uma negociação mediada por Catar, Egito e Estados Unidos.

Este cessar-fogo permitirá a libertação de 50 reféns capturados pelo Hamas durante o ataque lançado em Israel em 7 de outubro que deixou quase 1.200 mortos, segundo as autoridades israelenses.

Durante o ataque, os comandos do Hamas sequestraram quase 240 pessoas.

O acordo estipula que Israel libertará três prisioneiros palestinos para cada refém libertado.

A interrupção dos combates visa também prestar ajuda aos quase 2,4 milhões de palestinos que vivem sob cerco na Faixa de Gaza.

Após o ataque, Israel prometeu "aniquilar" o movimento islamista e lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza, que o Hamas afirma ter deixado mais de 14 mil mortos.

