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Aviação Catar anuncia retomada gradual de voos de empresas estrangeiras País fechou seu espaço aéreo durante uma campanha de drones e mísseis de retaliação do Irã contra países do Golfo e reabriu parcialmente em 7 de março

A autoridade de aviação do Catar anunciou nesta segunda-feira (20) que permitirá a retomada gradual dos pousos de companhias aéreas estrangeiras em seu aeroporto principal, pela primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio.

"A Autoridade de Aviação Civil do Catar emitiu uma Nota (aviso aos aviões gantes) no qual anuncia a retomada gradual das operações das companhias aéreas estrangeiras no Estado do Catar no Aeroporto Internacional de Hamad", informou o órgão em um comunicado.

No dia 8 de abril, Washington e Teerã anunciaram um cessar-fogo de duas semanas na guerra, desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

O Catar fechou seu espaço aéreo durante uma campanha de drones e mísseis de retaliação do Irã contra países do Golfo e reabriu parcialmente em 7 de março, mas apenas para voos operados pela companhia aérea nacional, Qatar Airways.

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