Catar diz que ataque a instalações nucleares iranianas privaria países do Golfo de água

O primeiro-ministro do Catar, xeique Mohamed Bin Abdelrahmane al Thani, alertou sobre as consequências de um ataque às instalações nucleares iranianas, que, segundo ele, privaria os países do Golfo de água.

Em entrevista ao apresentador americano Tucker Carlson, conhecido por sua proximidade com o presidente Donald Trump, ele indicou que Doha simulou os efeitos de tal cenário.

O resultado é que "o mar ficará completamente poluído e o Catar ficará sem água em três dias", disse ele.

Desde então, a construção de reservatórios aumentou a capacidade de armazenamento de água, mas o risco permanece para "todos nós" na região, acrescentou.

"Sem água, sem peixes, sem nada... sem vida", insistiu o primeiro-ministro do Catar na entrevista publicada na sexta-feira, dia em que o presidente americano disse que havia convidado o Irã para negociações sobre a questão nuclear.

Referindo-se a uma possível ação militar, Trump disse que prefere "um acordo de paz à alternativa. Mas (a alternativa) resolverá o problema."

O Catar, localizado 190 quilômetros ao sul do Irã, depende muito da dessalinização para seu abastecimento de água, assim como outros países do Golfo, uma região muito árida.

O primeiro-ministro do Catar reiterou a oposição de Doha a qualquer intervenção militar contra Teerã.

