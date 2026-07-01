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Internacional

Catar cita 'progresso positivo' em reuniões separadas de EUA e Irã com mediadores em Doha

De acordo com a declaração, as partes também concordaram em manter as discussões nas próximas semanas

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al AnsariO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari - Foto: Reprodução/X

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, afirmou nesta quarta-feira (1) que mediadores do Catar e do Paquistão concluíram reuniões separadas com negociadores dos Estados Unidos e do Irã em Doha, segundo publicação no X.

As conversas registraram "progresso positivo" em temas ligados ao Memorando de Entendimento de Islamabad, apontou a publicação, sem especificar quais. Segundo Al Ansari, as tratativas se baseiam nos avanços obtidos na cúpula do Lago de Lucerna, na Suíça.

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De acordo com a declaração, as partes também concordaram em manter as discussões nas próximas semanas. A próxima rodada deverá ocorrer "o mais cedo possível", após a realização dos cortejos fúnebres do ex-líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

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