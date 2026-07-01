Catar cita 'progresso positivo' em reuniões separadas de EUA e Irã com mediadores em Doha
De acordo com a declaração, as partes também concordaram em manter as discussões nas próximas semanas
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, afirmou nesta quarta-feira (1) que mediadores do Catar e do Paquistão concluíram reuniões separadas com negociadores dos Estados Unidos e do Irã em Doha, segundo publicação no X.
As conversas registraram "progresso positivo" em temas ligados ao Memorando de Entendimento de Islamabad, apontou a publicação, sem especificar quais. Segundo Al Ansari, as tratativas se baseiam nos avanços obtidos na cúpula do Lago de Lucerna, na Suíça.
Leia também
• Irã afirma que usará fundos congelados no Catar para comprar bens essenciais
• Petróleo fecha em queda com negociações entre EUA e Irã e melhora no fornecimento global
• Vance diz que EUA têm vantagem em negociações com Irã pois já alcançaram missão principal
De acordo com a declaração, as partes também concordaram em manter as discussões nas próximas semanas. A próxima rodada deverá ocorrer "o mais cedo possível", após a realização dos cortejos fúnebres do ex-líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.