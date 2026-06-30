Conflito
Catar descarta negociações diretas EUA-Irã em Doha
"Até onde sei, não há reuniões diretas programadas entre as duas partes nos próximos dias", declarou à imprensa em Doha o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Majed Al Ansari
O Catar afirmou nesta terça-feira (30) que não há reuniões de alto nível ou negociações diretas previstas entre Estados Unidos e Irã em Doha, após Washington anunciar o envio de uma delegação ao país.
Leia também
• Inflação interanual no Irã atingiu 88,6% em junho devido à guerra
• Lavrov cobra 'clareza' sobre papel dos EUA em negociações para encerrar guerra na Ucrânia
• Papa inicia consistório com mensagem contra a guerra
"Até onde sei, não há reuniões diretas programadas entre as duas partes nos próximos dias", declarou à imprensa em Doha o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, que acrescentou que a delegação americana se reunirá com os mediadores nas negociações com o Irã.