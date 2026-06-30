Ter, 30 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Catar descarta negociações diretas EUA-Irã em Doha

"Até onde sei, não há reuniões diretas programadas entre as duas partes nos próximos dias", declarou à imprensa em Doha o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Majed Al Ansari

Reportar Erro
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al AnsariO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari - Foto: Reprodução / X

O Catar afirmou nesta terça-feira (30) que não há reuniões de alto nível ou negociações diretas previstas entre Estados Unidos e Irã em Doha, após Washington anunciar o envio de uma delegação ao país.

Leia também

• Inflação interanual no Irã atingiu 88,6% em junho devido à guerra

• Lavrov cobra 'clareza' sobre papel dos EUA em negociações para encerrar guerra na Ucrânia

• Papa inicia consistório com mensagem contra a guerra

"Até onde sei, não há reuniões diretas programadas entre as duas partes nos próximos dias", declarou à imprensa em Doha o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, que acrescentou que a delegação americana se reunirá com os mediadores nas negociações com o Irã.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter