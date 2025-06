A- A+

O Catar classificou nesta segunda-feira (23) o ataque de mísseis iranianos contra uma base dos Estados Unidos em seu território como uma "violação flagrante" de sua soberania.

"Expressamos a firme condenação do Estado do Catar ao ataque contra a base aérea de Al Udeid pelo corpo de Guardiões da Revolução Iraniana, que consideramos uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do Estado do Catar, bem como do direito internacional", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed Al Ansari, em um comunicado.

O Catar também disse que "se reserva o direito" de responder.

