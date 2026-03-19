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Guerra Catar diz que ataques do Irã reduzem em 17% sua capacidade de exportação de gás A perda estimada em 20 bilhões de dólares (R$ 104 bilhões) em receitas anuais

O ministro da Energia do Catar declarou, nesta quinta-feira (19), que os ataques contra as instalações energéticas do país reduzirão sua capacidade de exportação de gás natural liquefeito (GNL) em 17%, uma perda estimada em 20 bilhões de dólares (R$ 104 bilhões) em receitas anuais.

"O reparo dos danos sofridos pelas instalações de GNL levará entre três e cinco anos. O impacto será sentido em China, Coreia do Sul, Itália e Bélgica", declarou, em um comunicado, Saad Sherida Al Kaabi.

O ministro acrescentou que, por causa desta situação, o país se sente obrigado a declarar "força maior" por até cinco anos em alguns contratos de GNL de longo prazo, um termo legal que lhe permite descumprir os contratos de exportação de gás assinados por causas alheias à sua competência.

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