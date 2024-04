Catar diz que está 'reavaliando' seu papel de mediador na guerra Israel-Hamas

A- A+

O Catar está "reavaliando" seu papel como mediador entre Israel e o Hamas na guerra em Gaza, disse, nesta quarta-feira (17), o primeiro-ministro do emirado, xeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, que recentemente relatou um "impasse" nas negociações para uma trégua.

"Estamos procedendo a uma reavaliação global do nosso papel", declarou o chefe de governo em uma coletiva de imprensa.

Al Thani disse que havia "expectativas sobre o papel do Catar" e que o país tomaria "uma decisão oportuna no momento certo" sobre a permanência no papel de intermediário entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza.

Al-Thani havia dito anteriormente que as negociações estavam "em um estágio delicado, com um certo impasse", embora ele tenha dito que os mediadores estavam "fazendo o melhor possível para resolver o impasse".

Recentemente, o Catar descreveu como "nada construtiva" uma declaração do representante democrata dos EUA, Steny Hoyer, que pediu ao emirado que exercesse mais pressão sobre o Hamas.

Na coletiva de imprensa conjunta, o ministro das Relações Exteriores turco acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de tentar "arrastar a região para a guerra a fim de permanecer no poder".

