Qui, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DISCUSSÕES

Catar e EUA discutem situação em Gaza, estabilidade regional e relações bilaterais

Segundo o comunicado, os ministros dos países "revisaram as relações estratégicas e sólidas entre o Catar e os Estados Unidos e as formas de fortalecê-las e desenvolvê-las"

Reportar Erro
O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-ThaniO primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani - Foto: Karim Jaafar / AFP

O Catar e os Estados Unidos discutiram nesta quinta-feira, 30, a situação na Faixa de Gaza e a estabilidade regional, durante uma ligação telefônica entre o ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, informou o Ministério das Relações Exteriores catariano.

Segundo o comunicado, os dois ministros "revisaram as relações estratégicas e sólidas entre o Catar e os Estados Unidos e as formas de fortalecê-las e desenvolvê-las".

Leia também

• Presidente da Colômbia teve problemas para reabastecer avião por sanções dos EUA

• EUA anunciam nova rodada de testes nucleares e reforçam volta da corrida armamentista

• Trump conversa com líderes do Catar em escala de viagem à Ásia

Também trataram dos "desdobramentos na Faixa de Gaza e nos territórios palestinos ocupados, à luz do acordo de cessar-fogo em vigor no enclave", além de outros temas de interesse comum.

Al-Thani enfatizou "a necessidade de intensificar os esforços regionais e internacionais para garantir a plena implementação do acordo", de modo a promover "a paz e a estabilidade sustentáveis na região".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter