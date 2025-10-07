A- A+

diplomacia Catar e Turquia enviam representantes para negociações sobre Gaza no Egito Uma delegação turca liderada pelo chefe dos serviços de inteligência (MIT), Ibrahim Kalin, também participará das negociações na quarta-feira

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, participará na quarta-feira dos diálogos de paz sobre Gaza que estão sendo realizados na cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh, informou o Ministério das Relações Exteriores.

A "participação do xeque Mohammed nas reuniões (...) ocorre em uma fase crítica das conversas, reafirmando a determinação dos mediadores em alcançar um acordo que ponha fim à catastrófica guerra na Faixa de Gaza", declarou o ministério nesta terça-feira (7) na plataforma X.

Uma delegação turca liderada pelo chefe dos serviços de inteligência (MIT), Ibrahim Kalin, também participará das negociações na quarta-feira, segundo a agência estatal Anadolu.

A agência, citando fontes de segurança, afirmou que "o diretor do MIT manteve conversas bilaterais com autoridades norte-americanas, egípcias, cataris e do Hamas antes das negociações".

A Turquia mantém há muito tempo relações estreitas com o movimento islamista palestino, recusando-se a qualificá-lo como "terrorista" e recebendo regularmente representantes de sua ala política.

Uma delegação americana chefiada por Steve Witkoff também se unirá na quarta-feira às conversas indiretas entre Israel e o Hamas para alcançar um cessar-fogo após dois anos de guerra que deixaram mais de 65 mil mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista.

O conflito foi desencadeado pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em solo israelense, que resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 47 continuam em cativeiro em Gaza, entre elas 25 que estariam mortas, segundo o Exército israelense.

