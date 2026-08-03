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Território palestino

Catar, Egito e Turquia condenam Israel por 'violações contínuas' em Gaza

As vítimas de Israel, em sua maioria, são pessoas sem envolvimento com o Hamas

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A população palestina sofre com fome e falta de estrutura após os ataques constantes realizados por IsraelA população palestina sofre com fome e falta de estrutura após os ataques constantes realizados por Israel - Foto por BASHAR TALEB / AFP

Catar, Egito e Turquia, mediadores da trégua na Faixa de Gaza, criticaram nesta segunda-feira (3) Israel depois que novos bombardeios nesse território palestino teriam matado cerca de 20 pessoas.

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Em uma declaração conjunta, o trio condenou “as violações contínuas” de Israel em Gaza, “em particular o ataque a centros e infraestruturas de saúde, e as vítimas entre a população civil, incluindo mulheres e crianças”. Essa situação representa “uma violação flagrante do direito internacional e do direito internacional humanitário”, acrescentou o texto.

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