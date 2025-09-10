Catar envia carta à ONU em que denuncia "covarde ataque israelense" contra seu território
Comunicado foi entregue pela representante permanente do Catar na ONU
O governo do Catar enviou, nesta quarta-feira (10) uma mensagem ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e ao presidente do Conselho de Segurança neste mês, Sangjin Kim, denunciando o "covarde ataque israelense" que atingiu prédios residenciais em Doha onde viviam membros do Escritório Político do Hamas.
O comunicado foi entregue pela representante permanente do Catar na ONU, Sheikha Alya Ahmed bin Saif al-Thani.
Ao reiterar a condenação, o Catar afirmou que "não tolerará esse comportamento imprudente de Israel e a contínua desestabilização da segurança regional, nem qualquer ato que tenha como alvo sua segurança e soberania".
Segundo o comunicado, as investigações estão em curso "no mais alto nível" e novos detalhes serão divulgados assim que disponíveis.
No texto, o Ministério das Relações Exteriores do país expressou sua "mais forte condenação a essa agressão criminosa", que classificou como "uma violação flagrante de todas as leis e normas internacionais" e um "sério risco" à segurança e à proteção dos cidadãos e residentes em seu território.