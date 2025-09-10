Qui, 11 de Setembro

CONFLITO

Catar está "reconsiderando" papel como mediador da guerra em Gaza, diz premiê à CNN

O País está discutindo os próximos passos com Washington

O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-ThaniO primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani - Foto: Karim Jaafar / AFP

O primeiro-ministro do Catar declarou nesta quarta-feira (10) que seu país está reconsiderando seu papel como mediador nas negociações para a trégua em Gaza, depois de Israel lançar um ataque sem precedentes em Doha contra o Hamas.

"Tenho pensado, inclusive sobre todo o processo nas últimas semanas, que [o primeiro-ministro israelense, Benjamin] Netanyahu só estava nos fazendo perder tempo", declarou o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani em comentários citados no blog ao vivo da CNN após uma entrevista à emissora.

O Catar está "reconsiderando tudo" em relação ao seu papel em futuras conversas de cessar-fogo e discutindo os próximos passos com Washington, acrescentou.

