Catar negocia libertação de 10-15 reféns em troca de cessar-fogo em Gaza

O Catar está mediando negociações entre Israel e Hamas para a libertação de entre 10 e 15 reféns detidos em Gaza em troca de um cessar-fogo de um ou dois dias, disse à AFP nesta quarta-feira (8) uma fonte próxima ao caso.

"Há negociações em curso mediadas pelo Catar, em coordenação com os Estados Unidos, para garantir a libertação de 10 a 15 reféns em troca de um cessar-fogo de um ou dois dias", disse a fonte, que pediu anonimato.

O Exército israelense tem bombardeado a Faixa de Gaza sem trégua desde 7 de outubro, quando milicianos do movimento islamita palestino Hamas lançaram um ataque ao seu território que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria deles civis.

Nesse ataque, os comandos islamitas tomaram como reféns ao menos 240 pessoas, segundo as autoridades de Israel.

Do lado palestino, ao menos 10.569 pessoas, em sua maioria civis e entre elas mais de 4.000 crianças morreram nos bombardeios israelenses, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

